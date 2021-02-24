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2021.02.24 17:18

В России вчетверо увеличены штрафы за неповиновение силовикам

Deutsche Welle2021.02.24 17:18
Протесты в России
Протесты в России / AP nuotr.

Закон об ужесточении наказаний подписал президент Владимир Путин. За неповиновение полиции предусмотрено и новое наказание - обязательные работы на срок до 120 часов.

Россия ужесточила наказания для участников несанкционированных акций протеста. Президент РФ Владимир Путин в среду, 24 февраля, подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), согласно которому штраф за неповиновение представителям силовых структур увеличивается в четыре газа - с 500-1000 до 2000-4000 рублей. За данное правонарушение впредь будет грозить и новое наказание - обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За повторное нарушение статьи 19.3 КоАП штраф увеличивается с пяти до 10-20 тысяч рублей. Помимо штрафа и ареста на срок до 20 суток, нарушителю будут грозить и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Финансирование массовых акций

За нарушения при финансировании массовых акций гражданам впредь будет грозить штраф в размере 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам - штраф 20-40 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 70 до 200 тысяч рублей. За перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан предусмотрен штраф в размере 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - 15-30 тысяч рублей и для юрлиц - 50-100 тысяч рублей.

Новые поправки предусматривают и штрафы за распространение в России информации через НКО, признанные "иностранными агентами", без указания статуса таких организаций.

В последний раз массовые протесты в России состоялись в конце января, когда активисты вышли на улицы по всей стране, протестуя против ареста известного оппозиционера Алексея Навального. Тогда силовики задержали более 11 тысяч человек. Сторонники Навального обещают возобновить протесты весной и летом. В середине сентября в России запланированы парламентские выборы.

Deutsche Welle

Протесты в России
Протесты в России
1 / 1AP nuotr.
Протесты в России
# Россия

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