Глава Microsoft обвинил российскую разведку в крупнейшей кибератаке

Глава корпорация Microsoft Брэд Смит заявил о наличии доказательств причастности России к хакерской атаке на компанию SolarWinds, которую называют самой опасной кибератакой в истории США.

"Мы обнаружили существенные доказательства, которые указывают на российскую разведку, и не нашли никаких свидетельств, которые бы привели нас куда-то ещё", - сказал Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США. По его словам, код, который позволил внедриться в системы расположенной в Техасе компании SolarWinds, настолько сложен, что над ним работали не менее одной тысячи высококвалифицированных программистов. Этот масштаб указывает на участие государственных структур, отметил глава Microsoft.



Другой участник слушаний в Сенате, глава компании FireEye Кевин Мандиа сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. Они не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, подчеркнул он.

В середине декабря стало известно о хакерской атаке на ряд государственных и частных структур США. Нападение затронуло, в том числе Microsoft и ее клиентов. Взлом произошел через заражение программного обеспечения компании SolarWinds. Объектами нападения стали как минимум девять федеральных агентств в Соединенных Штатах, включая министерства обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов, а также более 100 частных компаний. Общее количество пользователей зараженной программы может составлять порядка 18 тысяч.

Американские СМИ утверждали, что атаку организовали хакеры, подконтрольные российским спецслужбам.

Однако бывший тогда президентом США Дональд Трамп отказался считать Россию виновной в кибератаке, несмотря на противоположную позицию своих ближайших подчинённых. Белый дом в последний момент отменил официальное заявление о виновности Москвы.



На днях советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие несколько недель ответят на хакерскую атаку на компанию SolarWinds . Ответ будет включать сочетание нескольких инструментов, как он подчеркнул, "видимых и невидимых".