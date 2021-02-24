Украина подала жалобу в ЕСПЧ на Россию из-за покушения на Навального

Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека из-за политических покушений. Украинское правительство утверждает, что Москва целенаправленно убивает своих противников вне военных конфликтов. В качестве примеров Киев приводит нападения на российского оппозиционера Алексея Навального и одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева.

В жалобе утверждается, что покушения санкционируются государством, и происходят как в России, так и за ее пределами, в том числе в странах-членах Совета Европы, сообщается на сайте ЕСПЧ. Конкретные примеры в сообщении не приводятся.



"Европейская правда" со ссылкой на украинского уполномоченного по вопросам ЕСПЧ сообщает, что жалоба касается Алексея Навального и убийств, совершённых на территории Украины. Уточняется, что российский оппозиционер внесён в список, чтобы жалоба в ЕСПЧ соответствовала требованиям суда по срокам давности.



Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании убийств и умышленном проведении операций сокрытия ответственных. В качестве примера приводится убийство Яндарбиева в 2004 году, отмечает "Европейская правда".



Бывший исполняющий обязанности президента объявившей о независимости от России Ичкерии был подорван в автомобиле в Катаре, исполнителями убийства оказались сотрудники российских спецслужб, которые были выданы Москве.



Радио "Свобода"