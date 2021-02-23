В Литве идет подготовка к крупномасштабному наводнению

В этом году в Литве готовятся к серьезному весеннему наводнению, во вторник было проведено совещание с ответственными службами и самоуправлениями, сообщило Министерство внутренних дел Литвы (МВД).

"В этом году нам важго своевременно выполнить подготовительные работы. Мы знаем, что весной самоуправления сталкиваются с наводнениями большего или меньше масштаба, однако нашей целью является обеспечение готовности всех служб", – цитируются в пресс-релизе слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

По данным министерства, Департамент противопожарной охраны и спасения информировал, что в этом году возможны крупномасштабные наводнения.

Жителей Бирштонского, Юрбаркского, Каунасского, Кедайняйского, Клайпедского, Купишского, Пагегяйского, Панявежского, Шилальского, Шулутского и Таурагского районов призывают готовиться к возможной водной стихии, поскольку в этих местностях угроза наводнений самая высокая.



Таяние снега уже началось



Наводнение / BNS nuotr.

Толщина льда в реке Нерис сейчас составляет примерно от 15 до 25 сантиметров.

«Лед неоднородный, в точке потока он тоньше, ближе к берегам реки толще, но это не проблема. Он уже достаточно хрупкий », - говорит Дарюс Шпакаускас, директор по производству Hidrum.



Гидрологи говорят, что осенью выпало немного осадков, поэтому поверхность суши поглотит много воды. Нямунас тоже готов принять лишнюю воду.

По данным гидрометеорологической службы, согласно прогнозам погоды, таяние снега уже началось по всей Литве. Вероятно, что вода начнет подниматься в первую неделю марта, а пик будет достигнут в середине марта.

По потребности, над самоуправлениями могут летать вертолеты для осмотра территорий и выявления возможных угроз в связи с ледяными заторами, мониторинг ситуации также будет осуществляться с помощью дронов. С повышением уровня воды жителям будут отправлять сообщения с извещениями.

До начала наводнения жителям советуют позаботиться о том, чтобы были запасы еды, питьевой воды и дров, спичек на несколько суток. Также следует хорошо изолировать все электропровода, чтобы избежать коротких замыканий. Из подвалов рекомендуется вынести овощи, запасы еды, ценные вещи, а легкие предметы быта, которые может испортить вода, вынести на верхние этажи, чердаки.