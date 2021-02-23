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2021.02.23 15:37

Науседа готов привиться вакциной Astra Zeneca

Радио LRT2021.02.23 15:37
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

После встречи президента Гитанаса Науседы с членами Совета экспертов в области здравоохранения главный советник главы страны Симонас Крепшта заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, но говорить о третьей волне пока не следует.

Он утверждает, что руководитель страны готов сделать прививку любой вакциной, в том числе «Astra Zeneca», как только для этого придет время.

Пока президент доволен темпами вакцинации, однако он предпочел бы, чтобы процесс проходил и по выходным. По словам представителей администрации президента, в ближайшем будущем в Литву будет доставлено большее количество вакцины.

Совет также обсудил возможность введения иммунных паспортов, но не рассматривал вопрос об ослаблении карантинных мер, так как это намерено сделать в среду правительство.

Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
1 / 1Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos nuotr.
Гитанас Науседа
# Литва

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