Науседа готов привиться вакциной Astra Zeneca

После встречи президента Гитанаса Науседы с членами Совета экспертов в области здравоохранения главный советник главы страны Симонас Крепшта заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, но говорить о третьей волне пока не следует.

Он утверждает, что руководитель страны готов сделать прививку любой вакциной, в том числе «Astra Zeneca», как только для этого придет время.

Пока президент доволен темпами вакцинации, однако он предпочел бы, чтобы процесс проходил и по выходным. По словам представителей администрации президента, в ближайшем будущем в Литву будет доставлено большее количество вакцины.

Совет также обсудил возможность введения иммунных паспортов, но не рассматривал вопрос об ослаблении карантинных мер, так как это намерено сделать в среду правительство.