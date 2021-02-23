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2021.02.23 13:34

Эксперты предлагают правительству продлить карантин

LRT.lt2021.02.23 13:34
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / D. Umbraso/LRT nuotr.

Консультативный совет независимых экспертов предлагает правительству продлить карантин, объявленный в Литве из-за угрозы коронавируса.

«Весь экспертный совет единогласно согласился с тем, что карантин как мера должен быть продлен в связи с тем, что мы фактически столкнулись с тем, что количество заболевших коронавирусом достигло такого уровня, что этот показатель уже не снижается, эта кривая даже выросла», - заявил во вторник член совета Вайдотас Григас.

Он подчеркнул, что эксперты не называют нынешнюю ситуацию третьей волной коронавируса, но, по словам Григаса, тенденции вызывают беспокойство.

«Количество госпитализаций за сутки уменьшилось не так сильно, как хотелось бы. Более 70 процентов госпитализированных получают кислородную терапию», - отметил эксперт.

Правда, по его словам, уменьшение количества больных COVID-19 в больницах по сравнению с концом прошлого года, а также уменьшение количества самих заболевших, показывает, что карантинные меры работают.

В данный момент карантин в Литве действует до 28 февраля.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва

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