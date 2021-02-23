Тихановская призвала белорусов массово выйти на улицы 25 марта

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая из страны из-за давления властей, призвала сторонников оппозиции снова выйти на улицы белорусских городов 25 марта - в день провозглашения независимости. Заявление Тихановская опубликовала в своём телеграм-канале.

"Призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов", - написала Тихановская.

Ранее экс-кандидат в президенты дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором призналась, что на данный момент оппозиционные силы проиграли "борьбу за улицу", и что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем планировалось. При этом она выразила надежду, что массовые протесты в стране могут продолжиться весной.



Советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка в разговоре с российским изданием The Insider также предположил, что уличные выступления снова начнутся с "потеплением и солнцем". "25 марта может стать ключевой датой весенних протестов", - отметил он.



Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд.



Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. При подавлении протестов погибли не менее пяти человек. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудили более 900 уголовных дел против своих оппонентов. Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников значительно снизилось.

Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси президентских выборов.



Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов и, в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.

Россия признала белорусские выборы и обещает в случае обострения конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.



Радио "Свобода"