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2021.02.23 08:30

Министерство: иностранные граждане имеют право на бесплатное лечение от Covid-19 в Литве

LRT.lt2021.02.23 08:30
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / N. Jankausko/LRT nuotr.

В связи с объявленным в Литве чрезвычайным положением иностранные граждане будут получать бесплатное лечение независимо от их статуса, если они заболеют Covid-19.

Люди, у которых «диагностирован или подозревается заболевание Covid-19», имеют право на бесплатное лечение, подтвердило LRT English в письменном комментарии Министерство здравоохранения страны.

Сюда входят иностранные граждане, которые не имеют права на государственное здравоохранение в стране. По сообщению ведомства, стоимость лечения будет оплачиваться из «государственного бюджета Литвы».

Иностранные граждане, проживающие в Литве, также включены в план вакцинации и будут иметь право на вакцинацию в соответствии с возрастом или приоритетной группой, к которой они относятся. Однако действуют несколько условий.

По данным Министерства здравоохранения Литвы, к иностранным гражданам, имеющим право на вакцинацию, относятся:

- все постоянные жители Литвы, включая иностранных граждан и лиц без гражданства,

- люди, имеющие обязательную медицинскую страховку,

- Граждане ЕС, которые декларировали свой переезд в Литву и зарегистрировались в своем местном медицинском учреждении.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1N. Jankausko/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва

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