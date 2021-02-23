Министерство: иностранные граждане имеют право на бесплатное лечение от Covid-19 в Литве

В связи с объявленным в Литве чрезвычайным положением иностранные граждане будут получать бесплатное лечение независимо от их статуса, если они заболеют Covid-19.

Люди, у которых «диагностирован или подозревается заболевание Covid-19», имеют право на бесплатное лечение, подтвердило LRT English в письменном комментарии Министерство здравоохранения страны.

Сюда входят иностранные граждане, которые не имеют права на государственное здравоохранение в стране. По сообщению ведомства, стоимость лечения будет оплачиваться из «государственного бюджета Литвы».

Иностранные граждане, проживающие в Литве, также включены в план вакцинации и будут иметь право на вакцинацию в соответствии с возрастом или приоритетной группой, к которой они относятся. Однако действуют несколько условий.

По данным Министерства здравоохранения Литвы, к иностранным гражданам, имеющим право на вакцинацию, относятся:

- все постоянные жители Литвы, включая иностранных граждан и лиц без гражданства,

- люди, имеющие обязательную медицинскую страховку,

- Граждане ЕС, которые декларировали свой переезд в Литву и зарегистрировались в своем местном медицинском учреждении.