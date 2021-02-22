В Литву через гуманитарный коридор разрешено приехать 800 белорусам

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 800 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).

17 февраля было выдано 798 разрешений, а 2 февраля - 792.

"Каждую неделю к нам поступают новые обращения, это небольшие цифры, однако число и выдаваемых разрешений, и прибывающих растет. У нас уже больше 100 человек, попросивших политического убежищя", - говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.

371 из 800 получивших такие разрешения белорусов уже находится в Литве, 103 человек попросили убежища.

Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 августа.