Новости

2021.02.22 08:51

Вступает в силу требование изоляции для перевозчиков по возвращении из рейса

LRT.lt2021.02.22 08:51

Члены литовских команд или экипажей по возвращении из рейса должны будут пройти 10-дневную изоляцию. Период изоляции может быть сокращен, если на 7-ой день изоляции они сдадут за свой счет тест на коронавирус и он окажется отрицательным. Такое решение принято руководителем операций по чрезвычайным ситуациям для предотвращения распространения опасных штаммов коронавируса.

Как сообщает Министерство транспорта и коммуникаций, в соответствии с решением руководителя операций по чрезвычайным ситуациям, изоляция может быть сокращена и в том случае, если членам команды или экипажа необходимо отправиться в рейс или покинуть территорию Литовской Республики.

Решением руководителя операций установлены и послабления. Во-первых, изоляцию можно сократить или прекратить, всего лишь проинформировав об этом Национальный центр общественного здоровья и не дожидаясь его разрешения. Во-вторых, от членов семей вернувшихся перевозчиков самоизоляция не потребуется.

Эти требования распространяются на всех членов экипажей (как иностранцев, так и граждан Литвы), которые работают на литовских или международных предприятиях всех видов транспортных средств.

Требование пройти изоляцию не распространяется на членов команд и экипажей, которые через территорию Литовской Республики следуют транзитом без остановок, за исключением необходимых, а также на членов экипажей воздушных судов, если они между рейсами не покидают транспортное средство.

Подчеркивается, что изменения в связи с изоляцией, а также недавно усиленным пограничным контролем с Польшей, не повлияют на свободное перемещение товаров и грузов, и что членов грузовых экипажей не будут останавливать и проверять на границе.

1 / 1BNS nuotr.
# Литва

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