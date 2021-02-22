Pасследование ЛРТ. За строительством вильнюсских бизнес-центров стоит окружение Виктора Януковича

За двумя крупными проектами недвижимости в центре Вильнюса стоит украинский бизнес, связанный с пророссийскими силами в Украине и ее бывшим президентом Виктором Януковичем. Офисное здание «Core», строительство которого началось, и уже возведенный бизнес-центр «Link» официально связаны между собой, и разрабатываются закрытым акционерным обществом «Baltijos Gildija», однако в действительности, по данным отдела расследований ЛРТ, деньги в крупные столичные проекты текут через офшоры из глубоких карманов украинской элиты.

В мае прошлого года было объявлено, что литовская компания «Baltijos Gildija» инвестирует около 60 миллионов евро в бизнес-центр «Core», который возводится неподалеку от торгового центра «Panorama». Акционеры компании приобрели территорию за 4,5 млн евро в 2018 году, а строительством занимается не сама «Baltijos Gildija», а предприятие «Ašis».

Этот объект – не первый для относительно нового игрока на рынке недвижимости «Baltijos Gildija». В 2018 году она открыла офисное здание «Link», также расположенное у торгового центра «Panorama». Проект «Link» с разрешением на строительство предприятие приобрело за 1,47 млн евро на аукционе, проходившем 9 октября 2015 года. Правда, предприятие приняло участие в торгах всего спустя четыре дня после того, как было учреждено, но уже обладало средствами на миллионную покупку.

«Baltijos Gildija» выглядит как образцовый представитель столичного бизнеса. В марте прошлого года, когда в стране разразилась пандемия, это общество вместе с другими предприятиями жертвовало деньги через бизнес-ассоциации, чтобы из Китая литовским медикам поступили средства защиты. В январе этого года «Baltijos Gildija» вместе с другими предприятиями получила благодарность от Вильнюсского самоуправления за то, что жертвовала средства на столичную социальную инфраструктуру.

Бизнес-центры Link и Core / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Однако выясняется, что за миллионными переводами, которые связаны как с бизнес-центром «Link», так и с «Core», стоит учрежденная на Кипре компания «Koksi Holding Ltd», а связи ее владелицы ведут к украинской элите. Участвует в развитии этих бизнес-центров и другой украинец, члены семьи которого известны в украинских СМИ как люди, близкие к Виктору Януковичу, а политическая карьера связывает их с самыми что ни на есть прокремлевскими силами в Украине.

Управделами сбежавшего президента Украины – в Литве

Когда в конце февраля 2014 года тогдашний президент Украины В. Янукович понял, что теряет власть, он через Крым бежал в Россию. Заодно журналисты хватились и другого человека, который считался одним из самых доверенных лиц из окружения В. Януковича. Это Андрей Кравец. Как сообщали украинские журналисты, а затем и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), А. Кравец за семь лет до событий на Майдане начал вести как личные, так и служебные дела бывшего президента.

В 2010 году, когда Виктор Янукович выиграл выборы, А.Кравец был назначен руководителем Государственного управления делами - структуры, обеспечивавшей быт президента.

По данным СМИ, как глава Государственного управления делами, А. Кравец заботился о коллекционных автомобилях, шампанском, посудных сервизах и другой роскоши, то есть прихоти В. Януковича оплачивались за счет плательщиков налогов.

Однако, по данным журналистов OCCRP, он был не только официальным «завхозом» первого лица страны, но и его личным распорядителем дел.

Андрей Кравец / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Кравец стал настолько близким союзником бывшего президента и его семьи, что она доверяла ему свои деньги. Об этом свидетельствуют документы с платежными поручениями, обнаруженные журналистами и активистами в усадьбе в Межигорье. Они показывают, что А. Кравец ежемесячно получал по 5 тысяч долларов от основной компании Януковича «Танталит». Деньги, предназначенные для представительских расходов, согласно материалу OCCRP, тратились на подарки ко дням рождения государственных чиновников.

Вилла В.Януковича / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Кроме того, в одном из офисов, которым владела жена А.Кравца, Марина Пелых, была зарегистрирована компания, которая пользовалась землями в заповеднике, выделенными по распоряжению Виктора Януковича.

С В.Януковичем Марину Пелых связывают и другие обнаруженные журналистами факты. Так, три автомобиля ее предприятия значились среди 50-ти, которым разрешен въезд на территорию президентской резиденции. Предприятия М. Пелых за три года президентства получили немало земли и недвижимости в элитных районах Киева. На полученных территориях вскоре появлялись ее предприятия, вырастали новые рестораны и спортивные центры.

Когда в 2014 году А. Кравец исчез из страны, активисты посетили его садовый дом в государственном комплексе и обнаружили, что вместо выделенных ему двух комнат в санатории, на государственной земле вырос трехэтажный дворец, стоящий там до сих пор.

Дом Андрея Кравеца на государственной земле / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.



Однако в июле 2014 года «завхоз» В. Януковича и вновь появился в стране. Во время встречи с журналистами он подтвердил тесные деловые и личные связи с бывшим президентом, но отрицал причастность к коррупционным схемам. А вскоре А. Кравец оставил следы и в Литве. В конце октября 2014 года его сын Владимир Кравец стал акционером учрежденного в Литве предприятия «Mavlada», а его жена М. Пелых – руководителем предприятия.



Когда в 2015 году была создана «Baltijos Gildija», она на первый взгляд, вроде бы неимела с украинцами ничего общего.

В то время у закрытого акционерное общества «Baltijos Gildija» был один акционер – нынешняя глава предприятия Инна Данилова-Миллиган. Согласно финансовой отчетности общества, через четыре дня после учреждения она заняла у «юридического лица» 1,49 млн. евро и купила участок под будущий бизнес-центр «Link».

Только через год, когда «Baltijos Gildija» публично объявила о строительстве офисного здания, ряды акционеров пополнила «Mavlada», принадлежащая В. Кравцу. По данным Центра регистров, кипрское предприятие «Koksi Holding Ltd» присоединилось к акционерам с 2017 года, но именно на деньги этого предприятия в столице начал раскручиваться бизнес недвижимости.

Через Кипр – в государственное предприятие Украины

Проанализировав документы как «Baltijos Gildija», так и «Koksi Holding», отдел расследований ЛРТ обнаружил, что строительство бизнес-центра «Link» обошлось более чем в 10 млн евро, а деньги давало в долг именно кипрское предприятие. Задолженность перед «юридическим лицом», упомянутым в литовских финансовых отчетах, с 2015 года до конца 2018 года увеличилась до 15 млн евро, при этом пояснялось, что деньги идут на строительство. Только в 2019 году долг сократился вдвое, но появился и банковский кредит размером почти в 6 млн евро.

«Кипрская компания успешно работает с 2015 года, основным направлением ее деятельности является развитие инвестиционных проектов, в основном в сфере недвижимости и альтернативной энергетики. Источником денег являются прибыли «Koksi Holding» от разрабатываемых проектов», - пишется в ответах И. Даниловой-Миллиган.

Однако, вопреки ответам И. Даниловой-Миллиган, «Koksi Holding» первоначальные миллионы заработал не сам. Финансовая отчетность кипрского предприятия показывает, что первоначальная ссуда для финансирования бизнес-центра «Link» поступила также из заемных средств. Для того, чтобы «Baltijos Gildija» могла на аукционе приобрести проект, «Koksi Holding» брал ссуду у «Obelia Industries Inc.», малоизвестного предприятия, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

Глава Ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал в интервью ЛРТ, что, по крайней мере, в Литве финансирование проектов в сфере недвижимости через офшорные компании – исключительный и редкий случай. Столь же нечасто случается, чтобы девелоперы занимали деньги у других, не родственных предприятий.

«Финансирование строительства за счет собственных ресурсов – не очень распространенная практика, такие модели склонны использовать только компании с большой капитализацией или компании, чьи сестринские или материнские компании генерируют большие средства. Но появляется все больше и больше альтернатив банковскому финансированию, и такие случаи могут иметь место. Это не обычная практика, это скорее отдельные случаи», - сказал М. Статулявичюс.

Откуда «Koksi Holding Ltd» привлек около 15 млн. евро для финансирования одного столичного проекта? На этот вопрос могла бы ответить единственная владелица предприятия украинка Оксана Кушнир.

Отделу расследований ЛРТ совместно с сотрудниками украинской службы «Радио Свобода» удалось установить, что Оксана Кушнир с 2016 года владеет различными украинскими инвестиционными и энергетическими предприятиями, а также является супругой Игоря Кушнира, президента частично государственной компании недвижимости «Киевгорстрой». Об этом свидетельствуют их общие регистрационные адреса в Украине.

Хотя украинские СМИ ранее сообщали, что у Оксаны Кушнир собственного бизнеса нет, выясняется, что немалым числом предприятий она владела именно через «Koksi Holding». Эта кипрская компания была вовлечена также в деятельность фондов. Два года назад наряду с другой кипрской компанией «Vingis Real Estate Investment Fund Ltd» она стала крупным акционером украинского фонда «Ковернот».

Правда, упомянутый деловой партнер вместе с фондом «Ковернот» оказался в центре внимания правоохранительных органов. Как явствует из постановления Шевченковского суда города Киева, Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало расследование дела в отношении «Vingis real estate» и «Кристалбанка», которые обвинялись в отмывании доходов, полученных преступным путем. По данным следователей, «Vingis real estate» в 2016 году приобрела ряд акций различных фондов, а спустя два года покупая и продавая их акции, в том числе и акции фонда «Ковернот», взвинтила цены почти в 80 раз, заработала 20 млн евро и перевела деньги за рубеж.

О том, что бизнес О. Кушнир может быть связан с одним из крупнейших предприятий недвижимости в Украине, которым управляет ее муж, свидетельствует и другая деталь. Директор фонда «Ковернот» Мария Марк, участвовавшая в октябре прошлого года в муниципальных выборах в Киеве, официально указала в биографии, что работает под началом мужа О. Кушнир на предприятии «Киевгорстрой».

И.Кушнир / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

В ответах, предоставленных ЛРТ, глава «Baltijos gildija» отвергла любые деловые связи с «Киевгорстроем». По ее словам, основным инвестором бизнеса является именно О. Кушнир, предприятие которой вкладывает средства также в новый бизнес-центр «Core».

«Вначале планирует инвестировать акционер общества «Koksi Holding». С учетом того, как будет развиваться рынок недвижимости в будущем, мы рассмотрим возможности и других источников финансирования», - говорится в ответе.

Сама О. Кушнир не пожелала общаться с журналистами.

Связывает близкая дружба и общее прошлое с В. Януковичем

О том, что сын А. Кравца также активно участвует в проектах с недвижимостью в столице, свидетельствует состав акционеров предприятия «Ašis», развивающего проект бизнес-центра «Core»: в число этих акционеров опять же входят «Koksi Holding» и «Mavlada», принадлежащая В. Кравцу. «Ašis» также несколько лет подряд занимала миллионы евро на проекты в сфере недвижимости у так называемого «юридического лица».

Однако литовская сторона избегает разговоров об участии В. Кравца в бизнесе. Отвечая на вопрос об украинском вкладе, И. Данилова-Миллиган лишь повторила, что инвестор в недвижимость – «Koksi Holding».

Акционер Mavlada В.Кравец / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Однако сам В. Кравец с украинскими партнерами отдела расследований ЛРТ – журналистами программы «Схемы» – был более откровенен и приоткрыл завесу своего бизнеса в Вильнюсе. Он разговаривал с журналистами по дороге в Киевский совет, куда был избран в прошлом году. Отвечая на вопрос о происхождении денег, которые используются для финансирования проектов недвижимости в Вильнюсе, политик подчеркнул, что строительство финансирует в том числе и семья Кравцов.

Брал ли участие в инвестициях ваш отец?

В инвестициях не брал. Смотрите. Почему инвестировал в Вильнюс, в Прибалтику? Это очень хорошие страны, имеют хорошие условия для развития бизнеса.

А это больше проект вашой семьи или больше проект семьи Кушнир?

Ну как… Это мы инвестируем деньги в строительство. Тоесть нету такого - чей проект это больше.

Ну, чьи инвестиции больше? Кто больше вложил денег в строительство этих обьектов?

Я вам так не могу об этом рассказать. Потому что это коммерческая тайна, - ответил В. Кравец журналистам «Радио Свобода».

Хотя происхождение денег и остается неясным, понятно, что это инвестиция не одной лишь О. Кушнир – в вильнюсском бизнесе участвуют как Кушниры, так и Кравцы. Тем более, что, поначалу отрицая причастность отца к строительству, позже В. Кравец все-таки признал, что это бизнес обеих семей.

«Мы дружим семьями. Мой отец и мама дружат с ними (с Оксаной и Игорем Кушнирами, - прим. ред.). Кто деньги вкладывает, того и строительство», - сказал В. Кравец.

Виктор Янукович / AP nuotr.

И, действительно, у отца В. Кравца довольно давние политические связи с И. Кушниром. В то время, когда А. Кравец возглавлял Государственное управление делами и принадлежал к «Партии регионов» В. Януковича, И. Кушнир в 2010 году был назначен заместителем министра обороны. Именно с этой должности в 2012 году он попал прямо в кресло президента «Киевгорстроя».

В украинских СМИ было много разговоров о том, что для него об этой позиции порадел дуэт А. Кравца и Сергея Левочкина. Ныне действующий депутат Рады С. Левочкин в то время возглавлял администрацию В. Януковича. Он – видный украинский бизнесмен-миллионер, имеющий деловые связи с Дмитрием Фирташем. Последний, в свою очередь, известен значительным влиянием на бывшую администрацию В. Януковича, посредничеством с российским государственным газовым гигантом «Газпром» и финансированием пророссийских политических кампаний в Украине.

Однако И. Кушнир в 2017 году отрицал журналистам, что оба близких союзника и партнера В. Януковича повлияли на его карьеру и что они заинтересованы в государственной компании «Киевгорстрой», контролирующей значительную часть самой прибыльной киевской недвижимости. Говоря об отношениях с С. Левочкиным и А. Кравцом, И. Кушнир просто упомянул тогда, что они познакомились, работая в правительстве.

В таком же духе в 2014 году выступал перед журналистами и А. Кравец. Он признался в тесной дружбе с С. Левочкиным, но не хотел говорить о «Киевгорстрое», отрицал наличие связей с этим обществом. Но, похоже, прибыльный бизнес в Вильнюсе снова сблизил эти семьи. По крайней мере, отчасти в беседе с украинскими партнерами отдела расследований ЛРТ это подтвердил сам И. Кушнир, однако он обрисовал ситуацию несколько иначе, чем сын своего давнего знакомого.

Максим Савчук, журналист "Радио Свобода" / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

«Мы с женой Оксаной отделили бизнес от семейной жизни, у нас существует брачный контракт. Она является гражданкой Кипра, поэтому и компании, связанные с ней, находятся на Кипре. Что касается бизнес-центров в Вильнюсе, то, насколько мне известно, В. Кравец – партнер Оксаны. Я знаком с А. Кравцом, мы друзья, но у наших семей нет и никогда не было общих деловых интересов. Как президент «Киевгорстроя» информирую вас, что это общество никогда никоим образом не имело отношения к бизнесу моей жены», - письменно ответил И. Кушнир журналистам.

Немеркнущая любовь к прокремлевским силам

В начале ноября В. Кравец стал членом Киевского городского совета. Он участвовал в выборах от партии «Оппозиционная платформа – зЗа жизнь». Вместе с ним, под флагом той же партии, пыталась попасть в совет и сотрудница «Киевгорстроя», глава фонда «Ковернот» Мария Марк.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» несет в себе наследие бывшей «Партии регионов» В. Януковича, А. Кравца и С. Левочкина. Новый политический блок был создан в 2018 году из нескольких партий накануне выборов Рады и президента. Как сообщала в 2018 году «Украинская правда», С.Левочкин был среди тех, кто инициировал переговоры о создании блока.

Главой политсовета партии избран украинский олигарх Виктор Медведчук, известный как близкий друг Владимира Путина. Президент России – крестный отец дочери В. Медведчука. Этот факт признали и президент РФ, и украинский олигарх.

По мнению украинского политолога Евгения Магды, то, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» использует прокремлевский сентимент, является общеизвестным фактом.

«Ето партия не скрывает того, что она отстаивает позиции Россий и в частносте русского языка, и восстановления отношений с Россией, и во многом российский подходы к развитию ситуации на Донбассе. В этой партии представленные многие политики, которые именно отличались всегда в Украине связями с Россией», - сказал украинский политолог в интервью ЛРТ.

Е. Магда, украинский политолог / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Российские политики также чувствуют тесную связь с упомянутой украинской партией. В марте прошлого года, впервые с момента аннексии Крыма, политики украинской Рады, представляющие эту партию, отправились в Думу, правда, без официального согласия Рады. Пророссийских политиков Украины в Думе встретили овациями и стоя. Состоялась также частная встреча с В. Путиным.

По словам Е. Магды, в партии действуют различные группы влияния, а близкий к А. Кравцу С. Левочкин представляет пророссийскую линию.

«У С. Левочкина очень интересная ситуация. С одной стороны, он миллионер. С другой стороны, он никогда не занимался бизнесом», - заметил Е. Магда.

В том, что В. Кравец пошел по стопам отца и вступил в политическую организацию со схожей позицией, по мнению эксперта, нет ничего удивительного, поскольку, как он сказал, в Украине до сих пор существуют политические династии.

Не слишком далек от этой партии и президент «Киевгорстроя» И. Кушнир, который официально в политике не участвует и не принадлежит ни одной из политических сил. Тем не менее, он тоже связан с прокремлевскими силами, и не только из-за своей тесной дружбы с семьей Кравцов. В 2016 году журналисты украинской службы «Радио Свобода» зафиксировали, как И. Кушнир покидает киевский аэропорт вместе с так называемым серым кардиналом столицы Вадимом Столаром. Журналисты выяснили, что они летели из Лондона одним самолетом.

В. Столар известен не только как человек, чьи предприятия заинтересованы в рынке недвижимости Киева или как возможный деловой партнер И. Кушнира, но и как активный политик. Он депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и возглавляет киевское отделение партии.

После Майдана усилились денежные потоки из Украины

Как свидетельствует Служба по расследованию финансовых преступлений, после событий на Майдане, с 2015 года, активизировались расследования правоохранительных органов Литвы и Украины в отношении происхождения денежных потоков, а также в отношении предприятий, создаваемых под прикрытием.

По словам заместителя директора Службы по расследованию финансовых преступлений Миндаугаса Петраускаса, с 2015 года из финансовых учреждений поступают отчеты, чаще всего связанные именно с инвестициями из Украины, которые в виде кредитов поступают в Литву и зачастую инвестируются в недвижимость.

«Мы получили, наверное, до десяти сообщений, где фигурируют люди, активно участвовавшие или участвующие в украинской политике, будь то бывшие президенты Украины, люди из их окружения или премьер-министры. Такие сообщения есть», - сказал М. Петраускас в интервью ЛРТ.

По подсчетам Службы, всего в период с 2014 года по 2020 год было направлено почти 80 запросов, связанных с жителями или предприятиями Украины. Утверждается, что зачастую украинцы открывают в Литве счета, которые, по сути, являются посредническими для переправки денежных средств из Украины за рубеж.

«Больше всего уведомлений поступает о литовских предприятиях, акционеры, руководители или бенефициары которых являются гражданами Украины. Ведутся расчеты с иностранными и украинскими предприятиями. Предполагается, что для сокрытия первоначального источника средств иностранные компании используют предприятия, зарегистрированные в Литве, однако позже деньги снова оказываются у лиц, связанных с первоначальным источником средств», - говорится в ответе Службы по расследованию финансовых преступлений.

Миндаугас Петраускас / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

По данным на 2019 год, в Литве усилились денежные потоки в предприятия, через которые оказывались лоббистские услуги лицам, участвующим в украинской политике. Некоторые выплаты были связаны и с теми предприятиями, которые оказывались в Украине в центре скандалов об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.