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2021.02.21 17:00

Результаты из Израиля подтверждают эффективность вакцины Pfizer

Радио «Cвобода»2021.02.21 17:00
COVID-19 vakcinacija Izraelyje
COVID-19 vakcinacija Izraelyje / AP nuotr.

Эффективность вакцины от COVID-19 корпораций Pfizer и BioNTech в Израиле, где на данный момент от коронавируса привит самый большой процент населения в мире, превысила 95 процентов. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Израиля.

Это значит, что среди людей, получивших две дозы вакцины, число заболевших коронавирусной инфекцией на 95 процентов меньше, чем среди непривитого населения. По отношению к тяжёлой форме инфекции и к летальному исходу этот показатель достигает 99 процентов.

В ходе клинических испытаний до начала вакцинации эффективность вакцины оценивалась в те же 95 процентов.

Исследование, как сообщает Der Spiegel, также показало, что вакцина эффективна не только для защиты от инфекции, но и предотвращает её передачу – в 89,4 процента случаев вакцинированные не передают вирус другим людям.

В Израиле к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины получили уже около половины населения страны, а около 2,9 миллионов – это 30 процентов – получили две дозы. Вакцинация пока не проходит среди детей. Власти поставили задачу привить всё взрослое население до конца марта.

С началом кампании по массовой вакцинации число новых случаев инфекции и смертей от неё в Израиле начало снижаться. В середине января в стране было около 80 тысяч активных случаев болезни, сейчас их менее 50 тысяч. Власти страны начали постепенно ослаблять карантинные меры. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о планах разрешить тем, кто уже вакцинирован, посещать рестораны, культурные мероприятия, а также выезжать за границу.

Относительно быстрыми темпами идёт вакцинация также в Великобритании и США. Страны ЕС от них заметно отстают.

Радио Свобода

COVID-19 vakcinacija Izraelyje
COVID-19 vakcinacija Izraelyje
1 / 1AP nuotr.
COVID-19 vakcinacija Izraelyje
# В мире# коронавирус# вакцинация# Израиль

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