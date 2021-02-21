Би-би-си о Лубянке: Власти за Невского, а не за Дзержинского

Приоритетный для Кремля и московских властей вариант памятника на Лубянской площади - не восстановление монумента основателя ВЧК Феликса Дзержинского, а сооружение памятника князю Александру Невскому. Это утверждает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

"В Кремле считают, что наступил подходящий момент, чтобы разрешить спор между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому" - заявил чиновник, имеющий отношение к решению вопроса. Другой чиновник сказал, что власти "уже прилагают усилия к тому, чтобы в онлайн-голосовании на различных площадках побеждал вариант с Невским". Что имеется в виду под усилиями - неясно, онлайн-голосование должно начаться только 25 февраля.

Ранее провести опрос об установке памятника на Лубянской площади решила Общественная палата Москвы. На голосование вынесли только две "кандидатуры" - демонтированный в 1991 году памятник Дзержинскому и памятник Александру Невскому, который пока не существует. Другие варианты - не устанавливать памятник вовсе, установить фонтан, установить памятник другому историческому лицу - были отвергнуты.

Би-би-си связывает довольно неожиданное появление в общественных дискуссиях темы памятника на Лубянке и быструю реакцию московских властей на обращение ряда общественных деятелей об установке памятника Дзержинскому со стремлением "перебить повестку", отвлечь людей от обсуждения судьбы Алексея Навального и акций протеста. "[Надо] предложить обществу какую-то другую повестку, потому что в регионах до сих пор обсуждают "дворец Путина"", - сказал один из собеседников Би-би-си.

Онлайн-голосование должно пройти с 25 февраля по 5 марта на московском портале "Открытый гражданин" и сайтах московских СМИ. Кроме того, будут опрошены московские муниципальные депутаты.

Памятник Дзержинскому был установлен у здания КГБ (правопреемницей которого считается ФСБ) на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его демонтажа добивались демонстранты после провала путча ГКЧП, памятник сняли по решению Моссовета, чтобы избежать стихийного сноса. Сейчас он установлен в парке "Музеон". Противники возвращения памятника считают Дзержинского символом террора и репрессий, а сторонники видят в нем символ наведения порядка, некоторые также говорят о "примирении с историей" или хвалят художественные достоинства скульптуры работы Евгения Вучетича.

По мнению главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, за проектом возвращения памятника Дзержинскому стоит ряд сил, которые видят надежду на "реставрацию" советских практик после принятия поправок в Конституцию России. Сам президент Владимир Путин, хотя и является бывшим сотрудником КГБ, скорее поддержит установку памятника Александру Невскому - "он не "большевик", а "имперец"", считает Венедиктов. Сам Путин тему пока не комментировал.

Александр Невский - великий князь Владимирский, живший в XIII веке. Почитается православной церковью как святой. Он широко известен во многом благодаря советской массовой культуре, в которой изображался в положительном ключе благодаря своим победам над шведами и немецкими рыцарями. В ряде исторических работ и в публицистике Александр Невский рассматривается также как человек, сделавший выбор в пользу подчинённого положения русских земель по отношению к Орде - в противовес западному влиянию. В этом году отмечается 800 лет со дня рождения Невского.

Радио Свобода