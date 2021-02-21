США депортировали в Германию бывшего охранника концлагеря

Соединённые Штаты депортировали в Германию 95-летнего Фридриха Карла Бергера, который во время Второй мировой войны служил охранником нацистского концлагеря. Об этом в субботу сообщило министерство юстиции США. Бывший охранник прожил в США более 60 лет.

"Депортация Бергера свидетельствует о том, что министерство юстиции и другие правоохранительные органы привержены тому, чтобы Соединённые Штаты не были безопасным пристанищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и иных нарушений прав человека" - заявил исполняющий обязанности главы минюста Монти Уилкинсон.

Решение о депортации принял суд в штате Теннесси, где жил Бергер, в прошлом году. Это произошло после того, как прокуратура города Целле на севере Германии начала расследование в отношении его причастности к убийству заключенных в концлагере, входивших в сеть лагерей Нойенгамме недалеко от Гамбурга в 1945 году.

При этом в декабре дело против Бергера в Германии было закрыто. Он признался, что в течение нескольких недель охранял заключённых в районе Меппен недалеко от голландской границы, однако заявил, что не был свидетелем каких-либо убийств или жестокого обращения с заключёнными. Прокуратура Целле не смогла оспорить его показания.

Суд в США ранее постановил, что заключённые в лагере, который охранял Бергер, содержались в "ужасных" условиях. Их принуждали работать "до изнеможения и смерти", отмечает Минюст США

Самолёт с Бергером на борту прибыл в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Германские власти сообщили, что он является свободным человеком, против него сейчас не ведётся никакого уголовного расследования. Однако ожидается, что он будет допрошен по запросу прокуратуры Целле.

Ранее, в феврале, как сообщает Reuters, прокуратура в Германии обвинила другого, 100-летнего, немца в соучастии в более чем 3,5 тысячах убийств, совершённых в то время, когда он работал охранником в концлагере Заксенхаузен.

Радио Свобода