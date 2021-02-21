По каким критериям определяют, чью память увековечить на улицах Вильнюса?

В 2021 году мир отмечает столетие со дня рождения Андрея Сахарова, который был ученым, гуманистом, правозащитником и считается одним из моральных авторитетов XX века. Однако, несмотря на свои заслуги и значимый визит в Вильнюс, лауреат Нобелевской премии мира до сих пор не получил в нашей стране должного признания.

До пандемии COVID-19 количество туристов, посещавших Вильнюс, росло быстрыми темпами – надеемся, что скоро толпы людей снова будут гулять по Старому городу. Некоторые приезжают, потому что здесь их корни: к примеру, являются потомками поляков или евреев, живших в этом многонациональном городе. Но есть и туристы из многих других стран, помогающие Вильнюсу вернуть его былой космополитизм. Сюда приезжают не только для того, чтобы полюбоваться многочисленными храмами и историческими зданиями, но и для того, чтобы окунуться в прошлое, знакомясь с памятниками и мемориальными досками известных людей, живших в Вильнюсе или бывавших здесь.

Иные памятные доски посвящены людям, которые пробыли здесь всего лишь один день, например, Теодору Герцлю, который приехал в Вильнюс в 1903 году и в своем дневнике назвал это посещение одним из самых волнующих событий своей жизни. В этом нет ничего удивительного, ведь Вильнюс часто называли Северным Иерусалимом и здесь существовала процветающая еврейская община. В 2002 году президент США Джордж Буш также ненадолго посетил Вильнюс, и уже спустя всего два года его двухдневный визит был отмечен мемориальной доской на стене вильнюсской Ратуши. Спустя шестнадцать лет после этого визита Дж. Бушу было присвоено звание Почетного гражданина Вильнюса – в ознаменование 100-летия дружеских отношений между США и Литвой. Уроженец Польши папа Иоанн Павел II посещал Вильнюс в 1993 году, и, хотя он пробыл здесь всего несколько дней, об этом историческом визите напоминают сразу четыре мемориальных доски.

Идем дальше. Память композитора Эдуардаса Бальсиса увековечена во многих местах столицы: мемориальная доска установлена на доме, где он жил; памятный камень, посвященный ему, стоит на улице А. Мицкявичяус; также его именем названа аудитория в Литовской академии музыки и театра.

Таких примеров можно привести и больше: память писательницы и художницы Юрги Иванаускайте увековечивают мемориальная доска и памятник, существует также сквер ее имени. Этот сквер и памятник обошлись Вильнюсскому самоуправлению в сумму около 70 тысяч евро. Об украинском поэте Тарасе Шевченко напоминают две мемориальных доски, памятник и площадь его имени, хотя он прожил в Вильнюсе всего полгода. Памятник был создан в 2004 году и привезен в Вильнюс украинскими властями. Самоуправление Вильнюса обустроило площадь, на которой был установлен памятник. Этот проект ознаменовал улучшение отношений между Украиной и Литвой.

Почему мы перечисляем эти примеры? Прежде всего потому, что, по нашему мнению, историю не следует забывать, необходимо напоминать молодым гражданам и туристам о том, кто сюда приезжал, жил, созидал или иным образом оставил свой след. Это делает город более интересным, а разнообразие способов увековечения памяти само по себе становится культурным наследием, отражающим эпоху. Однако, когда мы попросили Вильнюсское самоуправление увековечить память бесспорного лидера и символа правозащитного движения советской эпохи, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, установив мемориальную доску на доме, где он жил в 1975 году, мы получили отрицательный ответ.

Андрей Сахаров в Вильнюсе (в центре) / фото из архива Сахаровского центра Университета им. Витаутаса Великого

Действительно, визит А. Сахарова во многих отношениях имел символическое значение. Прежде всего, он приехал в Вильнюс, чтобы принять участие в суде над своим другом, московским правозащитником Сергеем Ковалевым. В 1974 году С. Ковалев был арестован за поддержку литовских диссидентов и приговорен в Вильнюсе к десяти годам тюрьмы и ссылки. В то время А. Сахаров должен был находиться в другом месте – в Осло, где ему должны были вручать Нобелевскую премию мира. Однако, поскольку ему запретили выезжать за границу, туда поехала его жена Елена Боннер и приняла премию вместо него.

Андрей Сахаров и Елена Боннэр / фото AFP/Scanpix

Кроме того, А. Сахаров открыто защищал право наций на самоопределение и часто поддерживал литовских политических заключенных; некоторых из них он даже назвал в своей Нобелевской речи. Однако, хотя его визит в Вильнюс был сравнительно кратким, для многих литовских диссидентов это явилось событием чрезвычайного значения. Они приехали из разных уголков страны, чтобы принять участие в суде над С. Ковалевым и встретиться с новым лауреатом Нобелевской премии.

«Ваш благородный и самоотверженный пример побудит многих посвятить себя борьбе за права человека, уважение к которым является основой прочного мира», - писало подпольное издание «Хроника Литовской католической церкви», поздравляя А. Сахарова с получением Нобелевской премии. В 21-м выпуске хроники подробно описывается визит А. Сахарова в Вильнюс, раскрывается его неоспоримое влияние на литовских диссидентов – некоторые из них вскоре после встречи с А. Сахаровым основали Литовскую Хельсинкскую группу.

А. Сахаров в Вильнюсе с активистами правозащитного движения / фото из архива Сахаровского центра Университета им. Витаутаса Великого

Джордж Буш удостоился мемориальной доски и звания Почетного гражданина Вильнюса всего за два дня пребывания в Литве, а Андрей Сахаров, вдохновивший тысячи литовцев на восстановление независимой Литвы, в столице страны не дождался почти никакого признания. Вильнюсское самоуправление мотивировало свой отказ тем, что А. Сахаров пробыл здесь совсем недолго, а также тем, что в Вильнюсе уже существует площадь, названная его именем.

Однако на самом деле это не площадь, а пронизываемый ветрами уголок на пустом перекрестке в Виршулишкес, куда никакие туристы никогда не забредают, а большинство людей спешат как можно скорее зайти в свой автобус, чтобы спастись от ветра. Подходящее ли это место для напоминания о человеке, которому во многих странах мира стоят мемориалы, названы площади, существует даже мост в Арнеме, хотя он никогда не защищал право голландского народа на самоопределение?

Andrejus Sacharovas. / AP nuotr.

На наш взгляд, предоставить достойное место для увековечения памяти человека, в честь которого была названа премия Европейского парламента в области прав человека, – это самое меньшее, что может сделать Вильнюс. Это также послужило бы большему культурному разнообразию в городе, в котором проживало множество диссидентов, которые сегодня у нас уже забыты, но которых почитают в других европейских городах, даже если они там никогда не бывали. Но они посещали Вильнюс, чтобы познакомиться с другими диссидентами в мрачные годы советской оккупации.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Даже в России, находящейся под властью В. Путина, эту дату отметят специальной почтовой маркой и серебряной монетой. Может быть, пришла пора и Вильнюсу отдать дань уважения А. Сахарову – выразить благодарность за то, что он сделал для Литвы?