Г. Кряучюнайте: Главное качество бутафора – терпение

Программа Телевидения LRT «Русская улица» продолжает знакомить зрителей с представителями театральных профессий, которые, как правило, не находятся на виду, но без которых не была бы возможна почти ни одна постановка. Героиней последней передачи стала бутафор Русского драматического театра Литвы Грасиела Кряучюнайте.

Те, кому повезло бывать за театральными кулисами, знают, что блеск и роскошь, которые демонстрируются на сцене, вблизи выглядят намного менее ослепительно. Даже самый богатый театр не может позволить себе бриллиантовые диадемы и ожерелья из настоящего жемчуга. Приходится обходиться бутафорией.

Слово «бутафория» появилось в Италии для обозначения предметов реквизита и декораций. В прямом переводе оно означает «подделка», однако более верным по смыслу будет понятие «муляж». На сцене много предметов, выглядящих как настоящие, но при этом не являющихся такими. Бутафорские предметы могут быть более лёгкими или более прочными, чем их реальные прототипы, в зависимости от конкретных требований того или иного спектакля.

Сцена из спектакля "Ждет тебя лес" / фото Д. Матвеева

Сегодня мы хотим познакомить вас с Грасиелой Кряучюнайте, бутафором Русского драматического театра – она здесь работает уже 21 год.

- Я вообще-то в жизни хотела быть или археологом, или композитором, - вспоминает Грасиела. - Я хотела учиться в тогдашнем Ленинграде, но судьба сложилась по-другому. В театр... Когда моя сестра пошла (где-то в 1982 году) работать в кукольный театр, то мне было очень забавно, что моя сестра работает в кукольном театре – там художники, что-то такое богемное... Я еще в школьном платье бегала к ней в театр – посидеть, потусоваться... Помню, они ставили спектакль «Серебряная пуля», и там был такой очаг, и каждый раз в спектакле его дырявили... И я помогала сестре всё время его заделывать, рисовать этот очаг. Вот такие первые шаги, так познакомилась с театром...

Грасиела Кряучюнайте / стоп-кадр из программы "Русская улица"

«...Он песенку эту твердил наизусть.

Откуда у парня испанская грусть?»

Имя Грасиела – испанское, вот и вспомнилось знаменитое стихотворение Михаила Светлова. Родители Грасиелы – дети эмигрантов, уехавших из Литвы в Латинскую Америку в двадцатых годах прошлого столетия, и по-испански говорили лучше, чем по-литовски. Красные эмиссары после войны буквально наводнили далекий материк и агитировали эмигрантов вернуться.

- Ну, они и приплыли... В Одессу. В 1956 году они приехали в Советский Союз. И уже и моя сестра, и я родились на этой территории. Только сестра в России родилась (так получилось), а я – уже потом в Литве.

Сцена из спектакля "Кролик Эдвард" / фото Д. Матвеева

Сестру Грасиелы назвали красивым именем Лилиана. Много лет они бок о бок в профессии. Мы спросили Лилиану Янавичене, в чем суть профессии бутафора, по ее мнению.

- Если сравнивать с музыкантами, то бутафор – это человек-оркестр, - говорит старшая сестра. - Бутафор должен знать всё: и физику, и геометрию, и химию... Должен уметь и шить, и точить из дерева, и лепить скульптуру. Нельзя сказать, что это женская работа. Это очень мужская работа. Я в детстве всегда была «папиной дочкой», и он научил меня всему, что умел сам. Сына не было, были две дочки... А потом уже я научила сестру.

Лилиана Янавичене / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Грасиела, которая сначала только помогала сестре, со временем начала работать самостоятельно. Мир театра – он ведь такой завораживающий – трудно с ним расстаться. И Русский драматический – тоже магическое место.

- А этот театр случился для меня парадоксально: позвонила сестра, попросила помочь, - говорит Грасиела. - Здесь тогда бутафором работал Альфонсас Леонавичюс, бывший артист балета, друг моей сестры, и ему нужна была помощь. Это было в 1999 году, я случайно пришла сюда помочь закончить спектакль. И как-то так осталась тут уже навсегда.

Сцена из спектакля "Горка" / фото Д. Матвеева

В своё время в СССР была одна-единственная школа на всю страну, где готовили бутафоров театра и кино. Грасиела по образованию конструктор-модельер одежды.

- Взгляд конструктора мне очень помогает по-другому увидеть вещи. Но первое, чему я училась в профессии бутафора, – это ремесло. Бутафор – это ремесленник.

- Ты только помогаешь, ты винтик в часовом механизме, - продолжает разговор о профессии Лилиана Янавичене. - В спектакле мы все – и актёр, и бутафор, и художник, и костюмер – детали одного механизма. И мы все должны работать слаженно. Ты не можешь сказать, что ты самый важный, и что – как ты сделал, так и будет, и ты не будешь ничего переделывать. Иначе в театре ты работать не сможешь.

Сцена из спектакля "Тринадцатый апостол, или Облако в штанах" / фото Д. Матвеева

По мнению обеих сестёр, одно из основных качеств, которым должен обладать бутафор – терпение.

- Без этого вообще невозможно, - говорит Грасиела. - Если нет терпения, то реально бутафором ты быть не можешь. Иногда это очень нудный процесс. И если ты приходишь с душой художника, такой «полётной», то можешь и не прижиться. Ты должен сделать то, что задумал художник спектакля. Иногда даже ему помочь – придумать, как это сделать. Но если ты с претензией художника, если начинает играть эго художника... Помню, как помощник режиссёра Альгис Кветкаускас говорил: «Ну, как там ребята с невидимого фронта?» Тут ты всегда в тени. И если твоей гордыне это не мешает, тогда хорошо.

Грасиела Кряучюнайте – человек в литовском театральном мире известный, её приглашают в разные проекты. Грасиэла делала очень интересную бутафорию для Клайпедского музыкального театра.

Сцена из оперетты Клайпедского государственного музыкального театра "Орфей в аду" / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Век спектаклей сегодня короче, возможности бутафории меняются. Профессионалам приходится осваивать всё новые материалы.

- Есть спектакли, которые очень тронули, - говорит Грасиела. - Вот, допустим, помню, я вернулась из декрета в 2004 году, мы здесь делали спектакль «Фигаро». Художницей была Елена Орлова из Петербурга, уникальная личность (ну, Питер сам по себе диктует)... Я помню, у меня тогда был переломный момент, делались очень красивые вещи такие ажурные... Иногда скучаешь по таким работам, потому что бывают и грубые работы. А я люблю, когда что-то новое. Первая мысль: хм, опять что-то с нуля начинать... Но потом приходит радость, что сам процесс не дает черстветь.

Сцена из спектакля "Кролик Эдвард" / фото Д. Матвеева

Зачерстветь в театре невозможно, если любишь свое дело. Если на кончиках твоих пальцев рождается волшебство, и каждый раз новое. Сегодня, к примеру, алмазные подвески королевы, а завтра – кроличий хвостик!