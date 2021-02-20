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2021.02.20 16:58

Администрация Байдена не предложила расширения санкций против "Северного потока"

Радио «Cвобода»2021.02.20 16:58
Joe Bidenas
Joe Bidenas / AP nuotr.

Администрация президента США Джо Байдена предложила расширить санкции против строителей газопровода "Северный поток-2" за счёт корабля и компании, уже внесённых в санкционный список. Представить предложения по ужесточению мер против строителей Белый дом должен был согласно закону, принятому Конгрессом в конце прошлого года.

В докладе Конгрессу, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций трубоукладочное судно "Фортуна" и его номинального собственника компанию "КВТ-Рус", сообщает корреспондент Радио Свобода. Это решение уже было раскритиковано двумя республиканскими сенаторами. Один из них, представитель Техаса Майкл Маккол, назвал эти предложения "полностью неадекватными".

В пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация нового президента не планирует расширять санкционный список за счёт немецких компаний и граждан, чтобы не ссориться с союзниками. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин ведут переговоры о судьбе проекта.

Строительство "Северного потока–2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году и должно было быть закончено в конце 2019. Сроки были сорваны из-за санкционного давления Вашингтона. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита.

Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газпровод — исключительно коммерческий проект. Москва обещает достроить ветку несмотря на санкции.

Радио Свобода

Joe Bidenas
Joe Bidenas
1 / 1AP nuotr.
Joe Bidenas
# Россия# США# Северный поток-2

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