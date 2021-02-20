Вакцина "КовиВак" еще не прошла третьей фазы клинических испытаний, но ее начнут применять уже в середине марта. Россия стала первой в мире страной, где зарегистрированы три вакцины от коронавируса.

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса SARS-CoV-2. "Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу об обращении вакцин в субботу, 20 февраля. При этом он отметил, что Россия стала единственной в мире страной, где есть три вакцины от коронавируса.

"КовиВак" еще не прошла третьей фазы клинических испытаний. Она начнется сразу после получения регистрации. Параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот, и уже в марте в наличии должно быть около 100 тысяч доз препарата. В настоящее время россиян прививают, в основном, вакциной "Спутник V". В России также зарегистрирована и запущена вакцина "ЭпиВакКорона".

Производство вакцин в России

По данным на 10 февраля, в России были привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины и 2,2 млн - одним компонентом. Доля вакцинированных в возрасте более 60 лет составляет 45 процентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, добавив, что считает такие показатели недостаточными.

На совещании 20 февраля Михаил Мишустин сообщил, что в России произведено уже более 10 млн доз вакцины "Спутник V" и около 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны". Со своей стороны Татьяна Голикова проинформировала, что в первом полугодии в России будет произведено 88 млн доз вакцин от коронавируса - 83 млн доз "Спутника V" и 5,4 млн - "ЭпиВакКороны". Исходя из планов производства, в первом полугодии гражданам будет доступно 59 млн комплектов доз для вакцинации, сказала вице-премьер.

DW