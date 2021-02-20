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2021.02.20 09:55

70 проц. взрослого населения Литвы может быть вакцинировано от COVID-19 к началу осени

Массовая вакцинация начнется в мае
Аугустас Станкявичюс, BNS2021.02.20 09:55
Vakcina nuo COVID-19 sutiktų skiepytis 64 proc. šalies gyventojų
Vakcina nuo COVID-19 sutiktų skiepytis 64 proc. šalies gyventojų

По словам канцлера министерства здравоохранения Литвы Юргиты Гребенковене, в начале осени от COVID-19 может быть вакцинировано 70 проц. взрослого населения. Однако она подчеркнула, что это будет зависеть от бесперебойной поставки вакцин и готовности людей делать прививки.

«Массовая вакцинация начнется в мае, будут еще возвращения и в другие группы, так что, если в сентябре будет 70 процентов, это было бы замечательно. Но опять же, это зависит от очень многого: и от количества вакцины, и от того, насколько охотно люди пойдут прививаться, хотя опрос показывает, что немало людей готово пройти вакцинацию», - сказала Ю. Гребенковене агентству BNS.

По словам канцлера, отвечающего за координацию вакцинации в стране, ожидается, что в марте в общей сложности поступит более 320 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

«У нас пока нет помесячного графика на второй квартал, но, если говорить в общих цифрах, то во втором квартале мы должны получить 2,1 млн. доз», - пояснила Ю. Гребенковене.

Vilniuje plečiama senjorų vakcinacija nuo COVID-19
Vilniuje plečiama senjorų vakcinacija nuo COVID-19 / S. Žiūros nuotr.

В настоящее время вакцинация проводится в центрах первичной медицинской помощи, поликлиниках и других местах, которые определены самоуправлениями. Всего в стране 74 таких центра вакцинации.

По словам канцлера, с получением большего количества вакцины в самоуправлениях будет создано больше центров вакцинации – пока планируется, что их будет не менее 129, где ежедневно по всей стране будет проводиться около 30 тыс. вакцинаций.

Vakcina nuo COVID-19 sutiktų skiepytis 64 proc. šalies gyventojų
Vilniuje plečiama senjorų vakcinacija nuo COVID-19
Vakcina nuo COVID-19 sutiktų skiepytis 64 proc. šalies gyventojų
Vakcina nuo COVID-19 sutiktų skiepytis 64 proc. šalies gyventojų
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Vilniuje plečiama senjorų vakcinacija nuo COVID-19
Vilniuje plečiama senjorų vakcinacija nuo COVID-19
2 / 2S. Žiūros nuotr.
Vakcina nuo COVID-19 sutiktų skiepytis 64 proc. šalies gyventojų
Vilniuje plečiama senjorų vakcinacija nuo COVID-19
# Литва# вакцинация

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