Опрос: сделать прививку от COVID-19 готово 64% жителей Литвы

Сделать прививку от COVID-19 готово 64% жителей Литвы, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Министерства здравоохранения компанией по исследованию рынка и общественного мнения Spinter tyrimai.

1015 респондентам был задан вопрос: «Готовы ли вы привиться одобренной в Европейском Союзе вакциной против COVID-19, когда у вас будет возможность сделать это?». На него 41 процент респондентов ответил «однозначно да» и еще 23% - «скорее да».

Согласно опросу, 16% опрошенных сказали, что затрудняются с ответом, 10% ответили «скорее нет» или «нет».

Опрос также показал, что желание пройти вакцинацию в основном вызвано страхом заразиться коронавирусом и заразить других, а также верой в то, что вакцина является единственным и наиболее эффективным способом борьбы с вирусом.

Вакцинация в Вильнюсе / S. Žiūros nuotr.

Те, кто колебался и решил не делать прививку, часто говорили, что не хотят становиться «подопытными кроликами» и опасаются побочных эффектов.

«Отрадно, что почти две трети населения страны знают о пользе вакцин. Чтобы дать еще не определившимся людям больше информации о вакцинах, развеять все страхи и сомнения, нам нужно было выяснить, что беспокоит людей, почему они колеблются, какие ключевые вопросы у них возникают. Эта информация поможет нам целенаправленно распространять информацию», - говорит Живиле Симонайтите, заместитель министра здравоохранения.

Беспокоит короткое время создания вакцин

Целью исследования было узнать мнение людей о вакцине от коронавируса.

«Мы очень довольны, потому что в этом опросе и его результатах мы нашли множество ответов на вопросы о том, как помочь людям усвоить информацию, какие вопросы вызывают наибольшее беспокойство, где нам надо подтянуться, чтобы найти тот или иной способ ответа на вопросы, которые задает общественность», - сказала замминистра на пресс-конференции.

Вакцинация в Вильнюсе / S. Žiūros nuotr.

Вера в то, что вакцина хороша, но имеет короткий испытательный срок, вызывает опасения у 60 процентов респондентов. Между тем 44 процента людей, участвовавших в опросе, указали, что прошло слишком мало времени с момента разработки вакцины.

«Литовцы неплохо выглядят в контексте Евросоюза, мы скорее похожи на страны Западной Европы, где доверие к науке и ведомствам выше, а в Восточной Европе преобладает более осторожное отношение, желание выждать, не торопиться, тут меньше самоопределяющихся. Решимость литовцев двигаться вперед совершенно очевидна», - сказал на пресс-конференции глава Spinter Tyrimai Игнас Зокас.

Результаты опроса в Литве также показали, что, по мнению 62% респондентов, наибольшее влияние на отношение населения к вакцинам от COVID-19 оказывают комментарии ученых или экспертов в данной области. 47% респондентов ценят заявления врачей, а 33% населения готовы опираться на свои знания.

«Значительное количество людей чувствуют себя достаточно образованными и располагают информацией по этому вопросу», - сказал глава компании, проводившей опрос.

По его словам, исследование показало, что те, кто готов сделать прививку, больше доверяют официальной информации, те же, кто придерживается противоположного мнения, больше доверяют социальным сетям.

С 25 января по 7 февраля компания Spinter tyrimai опросила 1015 респондентов со всей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет. Статистическая погрешность опроса составляет до 3,1 процента.