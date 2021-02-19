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2021.02.19 08:11

Литва: ограничения на ношение масок и передвижение могут быть пересмотрены в ближайшее время

BNS, LRT.lt2021.02.19 08:11
Защитная маска (ассоциативное фото)
Защитная маска (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Требование носить маски в общественных местах и ​​ограничение на передвижения между муниципалитетами могут быть пересмотрены в ближайшее время, говорит министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

По его словам, вопрос смягчения режима обязательного ношения масок уже обсуждался на экспертном совете, созванном премьер-министром Ингридой Шимоните, и в ближайшее время это должно быть сделано повторно.

«Я думаю, что мы очень скоро скорректируем этот порядок. И похоже, что нынешние тенденции позволят нам снизить требования к ношению масок, оставив их ношение рекомендацией», - сказал министр в четверг.

«Я не могу сейчас назвать дату, но думаю, что в течение недели должны появиться новости», - добавил он.

Говоря об ограничении передвижения между муниципалитетами, А. Дулькис подчеркнул, что это ограничение было введено, когда Литва была на первом месте «по сложности ситуации» в Европе и мире.

По словам министра, вопрос снятия ограничения межмуниципального движения может быть рассмотрен правительством на следующей неделе.

«Будут изменения, которые мы уже обсуждаем и, как всем известно, обсуждались в Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр и другие лица уже встречались с Ассоциацией муниципалитетов и обсуждали эти вопросы. И цифры показывают, что в ближайшее время, может быть, даже на следующей неделе на заседании правительства, этот вопрос будет рассмотрено и будут предложены некоторые изменения», - сказал А. Дулькис.

По его словам, после заседания правительства в среду изменения могут вступить в силу в течение нескольких дней.

Защитная маска (ассоциативное фото)
Защитная маска (ассоциативное фото)
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Защитная маска (ассоциативное фото)
# Литва

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