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2021.02.19 08:08

Американский марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе

Радио «Cвобода»2021.02.19 08:08
Марсоход
Марсоход / Shutterstock nuotr.

Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямая трансляция велась на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA). Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю.

Посадка длилась примерно семь минут с использованием парашюта. Вскоре после посадки аппарат сделал первый снимок.

Perseverance отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.

В начале февраля на орбиту Марса вывел космический зонд Китай. Ожидается, что в конце мая на планету высадится управляемый марсоход. Китайские учёные надеются, что миссия позволит изучить возможности колонизации Марса человеком.

Незадолго до китайского запуска на орбиту Марса был выведен первый арабский спутник "Аль-Амаль" ("Надежда"). Летом прошлого года его запустили Объединённые Арабские Эмираты. Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.

Радио "Свобода"

Марсоход
Марсоход
1 / 1Shutterstock nuotr.
Марсоход
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