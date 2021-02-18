Вице-директор телеканала «Белсат»: процесс скорее напоминает цирк

Суд Фрунзенского района Минскав четверг, 18 февраля, признал виновными сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Журналистки "Белсата" были задержаны 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. И Катерина Бахвалова, и Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения в том, что якобы руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.



Вице-директор телеканала «Белсат» Алексей Диковицкий прокомментировал данное событие в интервью журналисту Радио ЛРТ Александру Двоеглазову.



- Это показательный процесс, который был организован для того, чтобы запугать "Белсат" и всех независимых журналистов Беларуси. Белорусские власти отлично понимают, что доверия государственным СМИ, которые занимаются пропагандой у белорусов нет. Они все больше верят независимым СМИ, поэтому режим выбрал единственный понятный себе путь запугать, уничтожить. Сам процесс скорее напоминает цирк, потому что все аргументы и доказательства обвинения рассыпались и не нужно быть юристом, чтобы видеть, что это абсолютно бездоказательные обвинения.



Наши коллеги ничего не нарушали, они только выполняли журналистские обязанности. Тем не менее, их посадили, поэтому это сигнал не только журналистам, но и всем гражданам Беларуси. Как видите, у нас даже если нет доказательств, даже если процесс выглядит цирком, мы и так любого можем посадить.

- "Белсату" ранее приходилось сталкиваться с репрессиями со стороны режима Лукашенко?

- Естественно, мы работаем 14-ый год и все это время мы являлись объектом преследований. У нас нет аккредитации.



В белорусском законе не предусмотрено такое понятие как фрилансер, каждый журналист должен быть приписан к какой-то редакции, тем более, если он хочет работать для иностранных средств массовой информации. А мы аккредитованы в Польше, поэтому, если бы кто-то захотел для нас официально работать, то нам для этого было бы нужно сначала аккредитоваться в Беларуси, а потом уже при этом корпункте аккредитовать сотрудников. Но у нас нет корпункта, поэтому все люди, которые у нас работают, они без аккредитации. За это в Беларуси грозят штрафы, нас постоянно штрафовали. За последние несколько лет мы заплатили 120 тысяч евро штрафов за наших коллег.



Но в прошлом году власти поняли, что нас уже не остановить штрафами и конфискацией аппаратуры, поэтому начали арестовывать наших коллег. Как будто бы они, работая как пресса, участвуют в массовых мероприятиях, не освещают их, а участвуют. В прошлом году было задержано 26 наших журналистов и вместе они отсидели 392 дня. Некоторые сидели по два раза, один рекордсмен из Гомеля даже 3 раза.



Поэтому для нас преследования и давление не являются ничем новым, мы к этому привыкли, но никогда в нашей истории не случалось такого, чтобы нашим коллегам угрожали обвинения не по административному, а по уголовному кодексу, а сегодня это случилось.

- Какие настроения у вас и ваших коллег в связи с этим? Вы будете продолжать свою деятельность в Беларуси?

- Конечно, будем. Никому не хочется идти в тюрьму, поэтому настроение нельзя назвать бодрым и возвышенным. Оно подавленное, прежде всего мы переживаем за наших коллег, которые сейчас в заключении. Что касается дальнейшей работы, то нужно понимать, в течении последних 20 лет независимая журналистика является самой опасной профессией в Беларуси.



Я преклоняюсь перед молодыми людьми, которые с отвагой и мужеством идут в независимые СМИ, на "Белсат" и не только. Они отлично понимают, что им за это может грозить и с чем они могут столкнуться. Поэтому настроение конечно не самое лучшее, но, тем не менее, я уверен, что подавляющее большинство моих коллег не сложат оружия. Тем более, мы должны это нашим коллегам, которые сейчас сидят.