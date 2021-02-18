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2021.02.18 12:12

Журналисток телеканала "Белсат" приговорили к двум годам лишения свободы

Deutsche Welle2021.02.18 12:12

Суд в Минске признал виновными двух журналисток польского телеканала “Белсат".

Суд Фрунзенского района Минскав четверг, 18 февраля, признал виновными сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Производство по гражданскому иску от "Минсктранса" было прекращено

Ранее, 16 и 17 февраля, в суде также изучили вопрос по иску предприятия "Минсктранс", которое выставило журналисткам счет в 11 562,14 рубля (в пересчете - около 3675 евро), якобы за то, что их репортаж привел к остановке движения общественного транспорта. Вся сумма была погашена родственниками подсудимых, и предприятие отказалось от иска. В связи с этим производство по гражданскому иску прекращено.

Журналистки "Белсата" были задержаны 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. И Катерина Бахвалова, и Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения в том, что якобы руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

В своем последнем слове на суде журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

Deutsche Welle

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Беларусь

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