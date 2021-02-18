В Литве - 365 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 365 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 238,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 192 193 случая COVID-19.

Статистически выздоровели в настоящее время 176 925 человек, декларировано 127 359 выздоровевших.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3886 человек, второй – 3650.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 106 894 человека, двумя дозами – 58 988 человек.

За минувшие сутки было проведено 5583 молекулярных теста на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2,2 млн.