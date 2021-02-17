Литва: на следующей неделе будет рассмотрено открытие музеев

На следующей неделе Кабмин Литвы вместе с послаблениями карантинного режима может рассмотреть и возможность открытия культурных учреждений, подтвердила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Я считаю, что на следующей неделе мы сможем принять решения по культурным учреждениям, но это не означает, что можно будет проводить какие-то массовые мероприятия, до этого еще далеко, но небольшими группами, семьями, можно будет посещать галереи и посмотреть какую-нибудь выставку", – сказала премьер в среду на пресс-конференции.

Она отметила, что в четверг возможности безопасно принимать посетителей министр культуры Симонас Кайрис обсудит с главами культурных учреждений.

В середине декабря, когда в Литве были введены более строгие карантинные правила, было закрыто большинство магазинов, за исключением продуктовых, мест отдыха и спорта, было ограничено передвижение людей между самоуправлениями, были запрещены собрания как дома, так и в общественных местах.

С понедельника правительство разрешило открыться некоторым магазинам промтоваров, салонам красоты, прочие смягчения карантина планируются на следующей неделе.