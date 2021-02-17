Киркоров рвется в Литву - просит Вильнюсский суд отменить запрет на въезд

Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском суде решение департамента миграции (ДМ) Литвы запретить ему въезд в Литву на пять лет.

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката исполнитель, гражданин России и Болгарии вытребовать это решение ДМ и отменить его, информировал представитель суда Аудрис Кутрявичюс.

Сейчас суд решает, следут ли принять жалобы Ф. Киркорова к рассмотрению.

Адвокат российского певца Линас Макавяцкас в среду сказал, что ему пока не удалось получить решение самого департамнта о включении Ф. Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

"Мы только из общественного пространства узнали эту информацию (о запрете на въезд - BNS). Я как адвокат запросил ДМ 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет", - сказал адвокат.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".