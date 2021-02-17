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2021.02.17 09:26

Литва: ученые выявили литовскую мутацию коронавируса

Радио LRT2021.02.17 09:26

Литовские ученые провели исследование мутации коронавируса. Как сообщил Радио ЛРТ  руководитель биобанка Сантаришской больницы клиник Даниелюс Наумовас, один из авторов исследования, в Литве выявлено почти 30 вирусных мутаций, и одну из них можно назвать литовской.

Д. Нумовас отмечает, что две наиболее распространенные разновидности коронавируса в Литве - это испанский, а другая, предположительно, литовская разновидность коронавируса, появившаяся в Литве. Литовский штамм впервые зарегистрирован в Литве и не получил широкого распространения в других странах.

«Я бы сказал, что он не более опасен для здоровья человека, у него нет вызывающих беспокойство мутаций, как у британских или бразильских видов. Наш штамм практически не изменился со времен Уханя, то есть по своим свойствам он не намного более заразен и опасен, чем оригинальный уханьский COVID-19», - уверяет Д. Наумовас.

Он подчеркивает, что чем больше распространяется вирус, тем больше вероятность мутаций. Ученый подчеркивает, что так важно не унифицировать мутации, потому что они не одинаковы.

«В целом одна из них только на генетическом уровне, например, меняется только одна или несколько букв генетического кода, но вирус с ними не меняется вообще. Есть и другие мутации, которые изменяют вирусные белки, их структуру, которые также могут изменять свойства вируса», - поясняет Д. Наумовас.

По его словам, распространенный в Литве вышеупомянутый испанский штамм также не представляет большей опасности для жизни.

1 / 1N. Jankausko/LRT nuotr.
# Литва

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