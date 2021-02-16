По всей Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников. ВИДЕО

В Беларуси утром во вторник, 16 февраля, следователи пришли в квартиры и офисы правозащитников, журналистов и представителей независимых профсоюзов по всей стране, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, в частности, о следственных действиях в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и у её сотрудников, у правозащитников из лишенного регистрации центра "Весна", у членов профсоюза РЭП и волонтёров в Минске, Могилёве, Витебске, Гомеле, Мозыре, Бресте, Речице. Всего не менее 25 обысков.

В Следственном комитете целью обысков назвали "установление обстоятельств финансирования протестной деятельности".

Люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого статуса. Пока известно только об одном задержанном – правозащитнике Дмитрии Соловьёве, отмечает портал Tut.By. Председатель журналистской ассоциации Андрей Бастунец рассказал, что он лично остаётся на свободе, но силовики предупредили о недопустимости разглашения подробностей обыска. Из офиса БАЖ изъяли системный блок ЭВМ и папку с заявлениями для новых членов организации.

"Это настоящий государственный кризис, потому что ради сохранения власти режим подавляет даже тех, кто защищает права человека. Пока это происходит, все белорусы в опасности", – заявила, комментируя обыски, бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. По её словам, такими действиями Александр Лукашенко сам собирает материалы для международного трибунала против себя и своих близких. Тихановская также сообщила, что ее штаб передал в Европейский союз и Совет ООН по правам человека информацию с требованием принять меры.

"Запугивание путём обысков, арестов, уголовного преследования журналистов и правозащитников, включая партнёров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлемо. Свобода слова, выражения и собраний должна соблюдаться в соответствии с международными стандартами", – подчеркнула в комментарии в соцсетях комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Со дня президентских выборов 9 августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые протесты против объявленной ЦИКом победы в голосовании Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов считают результаты выборов сфальсифицированными и называют их настоящим победителем Светлану Тихановскую, которая под давлением властей покинула Беларусь, как и некоторые другие активисты. Ряд оппозиционных лидеров были арестованы.

Лукашенко отвергает обвинения в махинациях, подчёркивая, что за протестами стоят "западные кукловоды".

Радио Свобода