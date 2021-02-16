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2021.02.16 14:10

С праздником 16 февраля Литву поздравили папа, президенты США, Польши и других стран

BNS2021.02.16 14:10
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президента Гитанаса Науседу и литовский народ поздравили с Днем восстановления государства папа Франциск, президент США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и руководители других стран.

Как сообщила во вторник пресс-служба президента, авторы поздравлений желают Литве и литовскому народу счастья, согласия и благополучия.

Папа Франциск благословляет литовский народ и молится, чтобы этот год был для нас полным гармонии, благополучия и процветания.

В поздравлении Джо Байдена подчеркивается, что после его вступления в должность президента Соединенных Штатов есть надежда на продолжение партнерства и на то, что демократические ценности, разделяемые нашими народами, будут и впредь укрепляться.

Президент Польши в своем поздравлении выражает удовлетворение тесным сотрудничеством.

«С большой радостью наблюдаю за очень хорошими отношениями между Польшей и Литвой, основанными на взаимопонимании, сотрудничестве и диалоге. Несмотря на продолжающуюся пандемию, наши страны тесно сотрудничают в деле улучшения безопасности в регионе и поддержке борьбы демократического белорусского общества», - говорится в поздравлении А. Дуды Литве.

Поздравления также направили руководители Германии, Франции, Великобритании, Японии, Швеции, Нидерландов, Испании, Марокко, Бахрейна, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Швейцарии, России, Кореи, Индии, Катара, Туркменистана, Кыргызстана, Бангладеш и других стран.

Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Į Vilniaus televizijos bokštą iškelta didžiausia šalies Trispalvė
# Литва# праздник

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