С праздником 16 февраля Литву поздравили папа, президенты США, Польши и других стран

Президента Гитанаса Науседу и литовский народ поздравили с Днем восстановления государства папа Франциск, президент США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и руководители других стран.

Как сообщила во вторник пресс-служба президента, авторы поздравлений желают Литве и литовскому народу счастья, согласия и благополучия.

Папа Франциск благословляет литовский народ и молится, чтобы этот год был для нас полным гармонии, благополучия и процветания.

В поздравлении Джо Байдена подчеркивается, что после его вступления в должность президента Соединенных Штатов есть надежда на продолжение партнерства и на то, что демократические ценности, разделяемые нашими народами, будут и впредь укрепляться.

Президент Польши в своем поздравлении выражает удовлетворение тесным сотрудничеством.

«С большой радостью наблюдаю за очень хорошими отношениями между Польшей и Литвой, основанными на взаимопонимании, сотрудничестве и диалоге. Несмотря на продолжающуюся пандемию, наши страны тесно сотрудничают в деле улучшения безопасности в регионе и поддержке борьбы демократического белорусского общества», - говорится в поздравлении А. Дуды Литве.

Поздравления также направили руководители Германии, Франции, Великобритании, Японии, Швеции, Нидерландов, Испании, Марокко, Бахрейна, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Швейцарии, России, Кореи, Индии, Катара, Туркменистана, Кыргызстана, Бангладеш и других стран.