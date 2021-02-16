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2021.02.16 10:56

Обвинение ещё раз потребовало отправить Навального в колонию по делу "Ив Роше"

Радио «Cвобода»2021.02.16 10:56
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Обвинение по уголовному делу против Алексея Навального о клевете запросило приговорить его к штрафу и отправить его в колонию по другому уголовному делу на 3,5 года. Процесс проходит в здании Бабушкинского суда Москвы.

Прокуратура считает вину Навального по делу полностью доказанной и просит приговорить его к штрафу в 950 тысяч рублей и назначить ему 3,5 года колонии общего режима по его уголовному делу о мошенничестве, так как предполагаемая клевета совершена в период испытательного срока по другому делу. По этому делу он уже был отправлен в колонию судом первой инстанции на этот же срок (в заключении он может провести 2 года 8 месяцев с учётом времени домашнего ареста и нахождения в СИЗО).

Оппозиционера обвиняют в клевете в адрес участника рекламного ролика государственного канала RT в поддержку поправок к Конституции России. Потерпевшим обвинение называет 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Его, как утверждается, оскорбило заявление политика в социальных сетях, что участники съёмки агитационного ролика – "продажные холуи и предатели".

Прокурор заявила, что Артёменко "символизирует всё, что Навальный ненавидит в России". Обвинение предположило, что умысел оппозиционера — сознательная дискредитация роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне.

Навальный и его сторонники называют дело политически мотивированным. По мнению его адвокатов, он высказал оценочное суждение, которое не может считаться клеветой. Адвокаты просят суд не нарушать Конвенцию о правах человека, вынести Навальному оправдательный приговор, а дело прекратить.

Радио Свобода

Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
1 / 1AP nuotr.
Aleksejus Navalnas
# Россия# Навальный

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