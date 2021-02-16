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2021.02.16 10:54

В Британии и ещё 10 странах выявлен новый вариант коронавируса

Радио «Cвобода»2021.02.16 10:54
Virusas
Virusas / Adobe Stock nuotr.

Новый вариант коронавируса, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также ещё в десятке стран, в частности, в Дании, США, Австралии и Нигерии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.

По словам учёных, новый штамм похож на появившийся в декабре в Великобритании B117, но отличается от него "потенциально тревожным набором мутаций", что теоретически делает вирус более устойчивым к антителам. В Великобритании обнаружено не менее 32 случаев заражения новым вариантом вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12. По несколько случаев выявлено в США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Другой новый штамм выявили в ЮАР. Испытания показали низкую эффективность вакцин AstraZeneca и Pfizer против него.

Правительство ЮАР обратилось к Институту сыворотки Индии, производящий вакцину от COVID-19 AstraZeneca, с просьбой принять обратно 1 миллион доз препарата, сообщает газета The Economic Times со ссылкой а чиновников.

Число новых заражений COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Если в начале года еженедельно заражалось по 5 миллионов человек, то сейчас эта цифра снизилась до 2 миллионов.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заразились более 109 миллионов человек, более 2,4 миллионов умерли.

Радио Свобода

Virusas
Virusas
1 / 1Adobe Stock nuotr.
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# В мире# коронавирус

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