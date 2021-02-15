В Литве найдены и опознаны останки 11 партизан

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сообщает, что были найдены и опознаны останки 11 партизан и помогавших им людей.

На Вильнюсском Сиротском кладбище идентифицирован расстрелянный партизан Витаутас Мишкинис-Весулас и последний приговоренный к смерти борец за свободу Пранцишкус Прусайтис-Лапе. Также опознаны 7 участников борьбы за свободу и два помогавших им, которые были реэксгумированы в 2019 году на кладбище в Лейпалингисе.



По словам главного историка Центра Далюса Жигялиса, который проводил исследование, все больше и больше жителей просят найти останки своих родственников именно после того, как были найдены останки руководителя партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Далюс Жигялис.

В этом году археологические исследования будут продолжены на Сиротском кладбище, также будут идентифицированы уже найденные останки в Лейпалингисе.