Самозанятым предложено платить по 390 евро

Предлагается увеличить выплату самозанятым во время карантина до 390 евро. В настоящее время она составляет 260 евро в месяц.

Социал-демократы Гинтаутас Палуцкас и Томас Бичюнас, которые зарегистрировали поправки в Сейме, утверждают, что нынешняя поддержка не может покрыть ипотечный кредит или арендную плату, поэтому люди вынуждены брать кредиты.



Это, по их словам, еще больше увеличивает сумму просроченной задолженности. Сегодня правительство должно принять решение о дополнительной поддержке самозанятых.



Ранее Министерство экономики и инноваций объявляло, что тем, кто занимается индивидуальной деятельностью или имеет бизнес-удостоверение, будет выделена финансовая поддержка в соответствии с подоходным налогом, уплаченным в 2019 году, однако решение об этом на прошлой неделе было отложено.