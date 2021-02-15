Правда и ложь о вакцинах от COVID-19: действительно ли люди умирают от прививки

Утверждения о том, что прививки от коронавируса приводят к смерти, появились после ряда смертельных случаев в домах престарелых в разных странах. DW проверила, можно ли им доверять.

С начала вакцинации от коронавируса общественное внимание обращено на людей, которым уже сделали прививку. Для тех, кто не читает дальше заголовков, ситуация выглядит следующим образом: "15 смертельных случаев после вакцинации от коронавируса", "Смерть в доме престарелых после прививок от коронавируса", "Участник испытаний вакцины умер после прививки".

В каждом из этих случаев история не ограничивается заголовком. DW изучила последние подобные случаи в Германии, Испании, США, Норвегии, Бельгии и Перу и выяснила, что ни в одном из случаев эксперты различных организаций здравоохранения не нашли связи между вакцинацией и смертью пациента.

На момент публикации статьи, по данным счетчика на портале Bloomberg, в этих странах было использовано более 50 миллионов доз вакцины. Всего в мире от коронавируса были использованы 173 млн доз вакцин - в среднем по 5 млн доз ежедневно.

Германия: "Смертельные случаи после прививки от коронавируса"



До сих пор в Германии не зафиксировано ни одного случая смерти, ставшего прямым следствием вакцинации от коронавируса. Вместе с тем, Институт имени Пауля Эрлиха (PEI) - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - в отчете за январь 2021 года сообщил о 113 смертельных случаях среди людей, получивших прививки. Возраст умерших - от 46 до 100 лет (71 женщина, 38 мужчин, в четырех случаях пол не был указан), их средний возраст составляет 84 года, все смертельные случаи были зарегистрированы в период от нескольких часов до 19 дней после вакцинации, говорится в докладе PEI.





Пресс-секретарь института на запрос DW сообщила, что 20 вакцинированных пациентов скончались с диагнозом COVID-19, при этом у 19 из них не была завершена вакцинация. 43 человека с рядом хронических заболеваний умерли, страдая от резкого ухудшения основного недуга, или от другой болезни, не связанной с вакцинацией. "У пациентов были тяжелые хронические заболевания, такие как раковые опухоли, почечная недостаточность, сердечные недуги, артериосклероз, которые стали основной причиной смерти", - добавила пресс-секретарь PEI. В 50 случаях причина смерти не установлена.

Глава отделения безопасности медикаментов в PEI Бригитте Келлер-Станиславски (Brigitte Keller-Stanislawski) также утверждает, что смерти пациентов не являются следствием вакцинации. "Если прививают пожилых людей или людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, возможно определенное число смертельных случаев вскоре после вакцинации, причину которых нельзя связывать с ней", - подчеркнула она.

В своем отчете Институт имени Поля Эрлиха приходит к заключению, что количество смертей, зафиксированное после прививок от коронавируса, было ниже статистически ожидаемого числа смертей среди людей, не прошедших вакцинацию. "При сравнении этих показателей можно сделать вывод, что после вакцинации умерло меньше людей, чем можно было предположить", - заявила вирусолог Ульрике Протцер (Ulrike Protzer) в эфире общественного телеканала ARD. "Несомненно то, что речь не идет о повышении уровня смертности, поэтому можно с уверенностью сказать, что эти случаи никак не связаны с вакциной", - заверила Протцер

В Германии до настоящего времени используются вакцины только двух производителей: BioNTech/Pfizer и Moderna. Руководитель PEI Клаус Цихутек (Klaus Cichutek) в интервью DW в январе 2021 заверил, что обе вакцины имеют очень высокий уровень безопасности.

Испания: "Не менее семи обитателей дома престарелых умерли после прививки Pfizer"



Испанские СМИ сообщили о смерти девяти обитателей дома престарелых после первого укола препаратом BioNTech/Pfizer. Все они имели хронические заболевания. По словам директора дома престарелых El Salvador в городке Лагартера на юго-западе от Мадрида, через пять дней после вакцинации у пожилых людей стали проявляться симптомы: головная боль и диарея. Врач сообщил ему, что это могли быть побочные явления от прививки.





Как выяснилось, все девять смертельных случаев вызваны осложнениями в связи с COVID-19, распространение инфекции произошло в доме престарелых в дни, когда началась вакцинация. Заболеть COVID-19 можно и после вакцинации, если прививка была сделана во время инкубационного периода, который у коронавируса длится 5-6 дней. Заразиться коронавирусом также возможно после вакцинации, поскольку защита от заражения начинает формироваться в организме через 10-14 дней после первого укола, согласно данным немецкого Института имени Роберта Коха.

США: "181 смерть после прививки от COVID-19"



Эту информацию широко обсуждали СМИ в Индии. Она базируется на пресс-релизе организации Children´s Health Defence - объединения противников вакцинации, известного распространением ложной информации о вакцинах и призывами к отказу от прививок.

Хотя в заголовке пресс-релиза указано, что данные взяты из "банка данных правительства США", цифры, на которые ссылаются авторы документа, на самом деле были опубликованы на сайте Центра по информированию о национальной вакцинации (NVIC), который Майкл Спектер, журналист, специализирующийся на темах, связанных с наукой, технологиями и общественным здравоохранением, называет "самой влиятельной в Америке организацией, выступающей против вакцинации".

NVIC, в свою очередь, пишет, что его данные были взяты из правительственной Системы отчетности о побочных реакциях на вакцины (VAERS), в которой говорится, что "в VAERS может обратиться любой желающий, включая родителей и пациентов", и что "отчеты VAERS не могут служить достаточным основанием для того, чтобы определить, действительно ли указанный побочный эффект или заболевание стали следствием прививки".

Более того, VAERS призывает производителей вакцин сообщать им о серьезных проблемах со здоровьем привившихся вне зависимости от того, считают ли они, что эти проблемы были вызваны вакциной. Также VAERS сообщает о том, что "данные системы не могут быть использованы для заключений, касающихся наличия, серьезности, частоты проявления или числа проблем, ассоциирующихся с вакцинацией", и что эти данные "следует трактовать в контексте другой научной информации".

О необъективности и непоследовательности данных в системе VAERS предупреждают и Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Норвегия: "После прививки скончались 30 жителей домов престарелых"



По данным на 26 января, Норвежское медицинское агентство Statens Legemiddelverk расследовало в общей сложности 33 сообщения о смертях обитателей домов престарелых в связи с вакцинацией.

В анализе этих случаев агентство пишет, что "многие жители домов престарелых, получившие к данному моменту прививку, отличаются хрупким здоровьем или имеют хронические заболевания". "Каждый день в домах престарелых или подобных заведениях в Норвегии в среднем умирают по 45 человек. В связи с этим смерти, происходящие вскоре после прививки, являются ожидаемыми и не подразумевают наличие причинно-следственной связи с вакциной", - говорится далее в документе.

Случаи смертей в норвежских домах престарелых расследовал также Комитет по оценке рисков в сфере фармакологического надзора (PRAC), работающий в составе Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В своем отчете комитет указал, что "не обнаружил никаких серьезных угроз для безопасности", добавив, что наличие ряда хронических заболеваний у привитых является разумным объяснением причин их смерти. В некоторых случаях паллиативная помощь начала оказываться пациенту еще до прививки, отмечалось в отчете.

Бельгия: "14 смертей после прививки от коронавируса"



В Бельгии, по данным Федерального агентства лекарств и продуктов для здоровья (FAMHP), 14 человек скончались после того, как им сделали прививку от COVID-19. Однако связи этих смертей с вакцинацией обнаружено не было.

Все скончавшиеся пациенты были в возрасте от 70 лет, пять из них - старше 90 лет, сообщило тогда онлайн-издание Brussels Times. Дополнительных деталей о личностях умерших обнародовано не было.

В итоге FAMHP начало публиковать еженедельные отчеты с анализом побочных эффектов при вакцинации. В докладе от 4 февраля указано, что "на данный момент причинно-следственной связи между смертями пациентов и прививкой от COVID-19 обнаружено не было".



Deutcshe Welle