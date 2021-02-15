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2021.02.15 11:20

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребёнка

Радио «Cвобода»2021.02.15 11:20
Princo Harry ir Meghan Markle vestuvės 2018 m.
Princo Harry ir Meghan Markle vestuvės 2018 m. / AP nuotr.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри сообщили в воскресенье, что ждут второго ребенка.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган, которое цитирует Би-би-си.

Друг семьи, фотограф Миссан Харриман опубликовал в твиттере чёрно-белую фотографию, на которой лежащая на траве Меган держит руку на явно выдающемся животе. Пол будущего ребёнка и предположительная дата родов не сообщаются.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.


В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США.

Осенью в статье для The New York Times Меган Маркл рассказала, о выкидыше в июле 2020 года.

Радио "Свобода"

Princo Harry ir Meghan Markle vestuvės 2018 m.
Princo Harry ir Meghan Markle vestuvės 2018 m.
1 / 1AP nuotr.
Princo Harry ir Meghan Markle vestuvės 2018 m.
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