Сторонники Навального провели флешмобы с фонариками

Сторонники находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального в разных городах России 14 февраля, в День святого Валентина, который по традиции отмечается как день влюблённых, проводят флешмобы в поддержку политика. По призыву его штаба они в определённое время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердечек. Девиз акции: "Любовь сильнее страха".

В центральной части России акции только прошли.

Люди выходят не только в городах, но и в поселках, и в загородных домах.

Сообщения об акциях приходят и из-за рубежа.

"Немецкая волна" опубликовала сообщение из Мельбурна, полученное от активистки Евгении Манаковой. По ее словам, к мероприятиям присоединились примерно 50 участников в пяти австралийских городах - Сиднее, Аделаиде, Перте, Мельбурне и Брисбене, а также в новозеландском Окленде. Люди собирались у популярных городских памятников или других достопримечательностей, зажигали фонарики и свечи, складывали руки в форме сердечка. Многие принесли с собой российские флаги, кто-то снялся с плакатом #freenavalny.

В Брисбене и Мельбурне из-за строгих ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, акция проводилась в онлайн-формате.

В центральной части России ещё не наступили сумерки, когда акции уже состоялись в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске, Новосибирске. Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции.

А вот и акция в Иркутске!#ЛюбовьСильнееСтраха



Не забывайте присылать фото и видео в наш телеграм-бот: https://t.co/Aj8wqhZD47 pic.twitter.com/8vtEr6yJ61 — ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021

В Чите активистка Марина Савватеева вышла в свой двор на флешмоб и записала ролик, который опубликовала в своем фейсбуке. "В нашей стране есть такая влюбленная пара как Леша и Юля Навальные. Их совершенно незаконно разлучили, и они не могут быть вместе для того, чтобы сказать людям что любовь важнее страха", - сказала она.

В Томске на жилом доме бегущая строка#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/TDbVpzqxfV — ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021

Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировало акцию в поддержку Навального (не упомянув фамилию оппозиционера). Затем анонс исчез, но потом вновь появился.

Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Пётр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Спектр" из-за того, что в его статье называлось точное время акции.

В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Леонид Волков объявил, что акции протеста возобновятся весной, а акция 14 февраля пройдёт "в другом формате", чтобы по возможности избежать задержаний со стороны полиции.

Радио Свобода