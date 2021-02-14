Путин: Навальным "воспользовались", потому что "стало хуже жить"

Телеканал "Россия 24" в полночь 14 февраля показал несколько фрагментов выступлений президента России Владимира Путина на состоявшейся на днях встрече с главными редакторами российских СМИ.

Ранее сообщалось, что эта встреча была закрытой, в формате "off the record". Однако ряд СМИ и участников встречи опубликовали достаточно подробные отчёты о том, что на ней обсуждалось - что вызвало недовольство Кремля. Полная запись встречи не опубликована, речь идёт о публикации ответов Путина на несколько вопросов.



Один из них касался недавних акций протеста в России и фигуры Алексея Навального. Как следует из ранее опубликованных сообщений, его задал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В своём ответе Путин вновь не называет Навального по имени, выражаясь о нём как о "фигуранте". По мнению Путина, ставку на Навального сделали некие зарубежные противники России. "Испокон веков это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны" - сказал Путин, не называя имён тех, с кем он сравнивает Навального.

Президент признал, что для недовольства есть объективные причины. "Во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов". По словам Путина, этой ситуацией и "воспользовались" некие противники России. Он отметил, что "политика сдерживания России" началась уже давно, и его давно в западной прессе рисуют "с клыками".

Путин рассказал, как противники России использовали Навального https://t.co/8FSXfA1Yg1 pic.twitter.com/VcmakR8HxO — РИА Новости (@rianru) February 13, 2021

При этом не был опубликован фрагмент беседы, который ранее пересказал Венедиктов - об отравлении Навального. По словам главного редактора "Эха Москвы", Путин вновь утверждал, что российские врачи не нашли отравляющее вещество в организме Навального, и критиковал страны Запада за то, что они не дают России доступ к результатам анализов.

Среди других фрагментов, опубликованных "Россией 24" - ответ Путина на вопрос о Донбассе. Как сообщалось, глава RT Маргарита Симоньян спросила у президента, намерен ли он присоединить к России территории Украины, подконтрольные называемым "ДНР" и "ЛНР". Путин сказал, что нужно подумать о последствиях каждого шага, и добавил: "Донбасс мы не бросим".

Путин - о Донбассе: У меня перед глазами стоят люди, которые получили травмы и увечья на Донбассе. Но на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что. pic.twitter.com/43C5EksxsK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2021

Путин также пустился в историософские рассуждения. Он сказал, что "верит в теорию пассионарности" (очевидно, имеется в виду спорная с научной точки зрения "пассионарная теория этногенеза" Льва Гумилёва) и в соответствии с этой теорией "Россия не достигла своего пика". "В отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы все-таки на подъёме" - заявил Путин, отметив также, что "генетический код" россиян "бесконечен".

Радио Свобода