Сенат США проголосовал против импичмента Дональда Трампа

Сенаторы отклонили обвинения Трампа в подстрекательстве к мятежу - штурму Капитолия 6 января - и проголосовали за оправдание бывшего президента. "Виновным" посчитали Трампа 57 сенаторов, "невиновным" - 43. Это соотношение голосов не позволило осудить Трампа по статье о подстрекательстве к мятежу.

Среди тех сенаторов, которые высказались за осуждение Трампа, семеро республиканцев. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов.

Впервые в истории США в отношении одного президента проведены два процесса об импичменте. Первый состоялся в сентябре 2019 года, тогда Трамп также был оправдан.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем выступлении в субботу после объявления результатов голосовании заявил, что "впервые в истории США участниками слушаний на процессе стали свидетели происходивших нарушений нарушений конституции США".

Лидер республиканцев в Сенате Мич Макконел обратил внимание участников слушаний на то, что предложенная демократами формулировка "ответственность за подстрекательство" не может быть применена к выступлениям Трампа во время и после нападения на Капитолий.

Днем в субботу сенаторы неожиданно отказались от вызова свидетелей на судебный процесс по импичменту Дональда Трампа и начали заслушивать заключительные аргументы обвинителей и защитников бывшего президента. Неожиданный поворот событий был вызван заявлением Митча Макконнелла, руководителя республиканского меньшинства в Сенате, который заявил, что он проголосует за то, чтобы Дональд Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Перед этим судебное разбирательство было прервано на несколько часов, так как менеджеры по импичменту неожиданно заявили о своем желании вызвать свидетелей для дачи показаний по делу о беспорядках на Капитолийском холме 6 января.

Джейми Раскин, демократ, входящий в состав команды менеджеров по импичменту, заявил, что он хочет вызвать в качестве свидетеля конгрессвумен от Республиканской партии Эрреру Бейтлер, с целью включения ее показаний в доказательства вины Трампа.

Адвокаты Трампа в ответ заявили об ответном желании вызвать свидетелей для дачи показаний, в том числе вице-президента Камалу Харрис, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и других высокопоставленных демократов.

В субботу утром сенаторы с перевесом в 10 голосов поддержали предложение о вызове свидетелей, однако в перерыве между заседаниями менеджеры по импичменту и адвокаты Трампа заключили соглашение, позволяющее отказаться от этой идеи и перейти к изложению заключительных аргументов обеих сторон.

Радио Свобода