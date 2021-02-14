Новости

2021.02.14 10:09

В Литве выявлено 375 новых случаев COVID-19, скончалось 13 человек, выздоровело 1 411

LRT.lt2021.02.14 10:09
Karantinas Kaune
Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как проинформировал в воскресенье департамент статистики, в минувшие сутки в Литве было выявлено 375 новых случаев COVID-19, 13 человек скончалось и 1 411 выздоровело.

За последние 7 дней среднее количество новых случаев в день – 494.

Общее количество прошлых/настоящих случаев – 190 724 (из них лабораторно подтвержден 185 861 случай).

Статистическое количество больных в настоящее время – 9 508 (декларировано 59 038).

Статистическое число живых выздоровевших в настоящее время – 174 916 (декларировано 125 386).

Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Klaipėdoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Эпидемиологические исследования

Количество эпидемиологически исследованных случаев в сутки – 556.

Количество лиц, изолированных в минувшие сутки из-за рискованного контакта – 759.

Количество изолированных прибывших лиц в минувшие сутки – 942.

Общее количество лиц, находящихся в самоизоляции – 22 093.

Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Klaipėdoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вакцинация

Первой дозой вакцины привиты в минувшие сутки – 436.

Второй дозой вакцины привиты в минувшие сутки – 0.

Всего вакцинировано первой дозой – 98 062.

Всего вакцинировано обеими дозами – 54 342.

Karantinas Kaune
Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Kaune
Karantinas Kaune
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Klaipėdoje
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Klaipėdoje
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Kaune
Karantinas Klaipėdoje
Karantinas Klaipėdoje
# Литва# коронавирус

Популярно

Apsauginė veido kaukė

Новости

2021.02.13 12:28

Профессор Станкунас: Улучшение эпидемиологической ситуации позволяет снизить нынешние требования к ношению масок

Apsauginis lazda muša žmogų

Новости

2021.02.13 17:21

Жестокое поведение охранника магазина «Iki»: отвел человека в туалет и начал избивать дубинкой

Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai
5

Новости

2021.02.13 10:59

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 510 новых случаев коронавируса, 17 человек скончалось

5
Gitanas Nausėda

Новости

2021.02.13 12:48

Науседа заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 в установленном порядке

Aleksejus Navalnas

Новости

2021.02.13 16:20

Бенефициар эфира. Елена Рыковцева – о "раскрутке" Навального

Vladimiras Kara-Murza
7

Новости

2021.02.13 11:25

Владимир Кара-Мурза: "При Путине этот метод поставили на поток"

7
Sodyba. Asociatyvi nuotr.

Новости

2021.02.13 13:06

Составлено 17 протоколов в отношении лиц, праздновавших в усадьбе стодневку

Журналистка канала "Россия-1" во временной квартире А. Навального в Берлине

Новости

2021.02.13 11:20

Frankfurter Allgemeine: В погоне за ершиком Навального

Donaldas Trumpas

Новости

2021.02.13 14:55

Focus: пять возможностей для будущего Трампа

Vakarų šalys smerkia sprendimą Aleksejui Navalnui skirti įkalinimo bausmę

Новости

2021.02.13 14:17

Совет Европы принял жалобу Навального на игнорирование Москвой решений ЕСПЧ