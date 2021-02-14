В Литве выявлено 375 новых случаев COVID-19, скончалось 13 человек, выздоровело 1 411

Как проинформировал в воскресенье департамент статистики, в минувшие сутки в Литве было выявлено 375 новых случаев COVID-19, 13 человек скончалось и 1 411 выздоровело.

За последние 7 дней среднее количество новых случаев в день – 494.

Общее количество прошлых/настоящих случаев – 190 724 (из них лабораторно подтвержден 185 861 случай).

Статистическое количество больных в настоящее время – 9 508 (декларировано 59 038).

Статистическое число живых выздоровевших в настоящее время – 174 916 (декларировано 125 386).

Karantinas Klaipėdoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Эпидемиологические исследования

Количество эпидемиологически исследованных случаев в сутки – 556.

Количество лиц, изолированных в минувшие сутки из-за рискованного контакта – 759.

Количество изолированных прибывших лиц в минувшие сутки – 942.

Общее количество лиц, находящихся в самоизоляции – 22 093.

Karantinas Klaipėdoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вакцинация

Первой дозой вакцины привиты в минувшие сутки – 436.

Второй дозой вакцины привиты в минувшие сутки – 0.

Всего вакцинировано первой дозой – 98 062.

Всего вакцинировано обеими дозами – 54 342.