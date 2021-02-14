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2021.02.14 09:37

Министр культуры: мы близки к этапу, когда пригласим посещать галереи, музеи, выставки

LRT.lt2021.02.14 09:37
Simonas Kairys
Simonas Kairys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр культуры Симонас Кайрис сообщил в социальной сети, что Литва приближается к черте, когда люди вновь смогут посещать галереи, музеи и выставочные пространства. Кроме того, министр написал, что есть хорошие новости для кинотеатров.

На этой неделе правительство приняло решение, позволяющее открыть с понедельника некоторые пункты розничной торговли и предоставления услуг. Правда, это пока не касается культурного сектора. Однако, как заявил С.Кайрис, приближается черта, когда смогут работать и некоторые учреждения культуры.

Министр также написал, что при оценке возможности открытия литовских культурных учреждений учитывается опыт других стран. С. Кайрис утверждает, что цель – отыскать баланс в обеспечении экономического, физического и духовного здоровья страны.

Trakų meno galerija „Fojė“
Trakų meno galerija „Fojė“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Я знаю, что все мы хотим еще большей ясности, конкретных дат. В ходе дискуссий среди экспертов и политиков наконец-то были найдены показатели, на которых основаны действия плана. Итак, начало положено, и теперь мы очень конкретными и четкими шагами движемся вперед.

Мы получаем от культурного сектора не только много вопросов, но и немало предложений, обращающих внимание на ту или иную специфическую сторону деятельности или опыт зарубежных стран. 200 случаев на 100 тысяч жителей – это и есть черта, по достижении которой в странах начинают открываться учреждения культуры», - утверждает С.Кайрис.

«Я думаю, что это будет ценным опытом и для нас, поскольку мы приближаемся к аналогичному количеству случаев.

Сегодня наш показатель составляет уже 280 случаев на 100 тысяч жителей, так что, по плану правительства, мы близки к следующему этапу, когда пригласим вас посетить галереи, музеи, выставочные площади», - написал С.Кайрис.

Simonas Kairys
Simonas Kairys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На следующей неделе панируется пригласить представителей этого сектора для обсуждения практических вопросов, связанных с открытием. Министр также выразил надежду, что скоро откроются читальные залы библиотек, будут созданы условия для проведения мероприятий, участникам которых не нужно выходить из автомобилей.

«Хорошая новость для кинотеатров – их трактуют как услугу, а не как мероприятия, что позволяет им возобновить свою деятельность раньше», - написал министр.

Он также отметил, что в особенно трудном положении находятся организаторы фестивалей – им приходится решать вопросы, касающихся отложенных мероприятий и возврата денег за билеты. По словам С. Кайриса, ищутся конструктивные и справедливые решения этих вопросов.

Simonas Kairys
Trakų meno galerija „Fojė“
Simonas Kairys
Simonas Kairys
Simonas Kairys
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Trakų meno galerija „Fojė“
Trakų meno galerija „Fojė“
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Simonas Kairys
Simonas Kairys
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Simonas Kairys
Trakų meno galerija „Fojė“
Simonas Kairys
# Литва# Культура

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