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2021.02.13 14:17

Совет Европы принял жалобу Навального на игнорирование Москвой решений ЕСПЧ

Радио «Cвобода»2021.02.13 14:17
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Vakarų šalys smerkia sprendimą Aleksejui Navalnui skirti įkalinimo bausmę

Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда по правам человека. Оппозиционный политик просит остановить преследование себя российскими властями и провести судебное разбирательство по этому вопросу.

На публикацию уведомления комитета от 8 февраля обратила внимание Русская служба Би-Би-Си. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров об "абсолютном неуважении" России к обязательству исполнять решения суда. В заявлении говорится, что осуждение политика за мошенничество в 2014 году стало для власти инструментом для его незаконного преследования.

Навальный просит комитет министров, в который входят представители всех 47 государств-членов Совета Европы, выпустить предварительную резолюцию о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делу о мошенничестве и из-за задержаний политика на митингах. Ещё одно заявление в комитет от имени Навального было подано 22 января после его задержания в московском аэропорту Шереметьево. Его представители сообщают о его задержании и о покушении на его убийство.

Навальный был приговорён в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили ещё на год). Само дело и приговор политик считает политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело "Ив Роше" о мошенничестве нарушило право оппозициона на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.

За всю историю членства России в Совете Европы комитет министров признал исполненными 1180 из 3002 решений ЕСПЧ по российским делам, отмечает Би-би-си. Всего на контроле комитета находятся семь вынесенных, но не исполненных Москвой решений ЕСПЧ по жалобам Навального. Еще 23 обращения политика, в том числе на отказ в расследовании покушения, ожидают рассмотрения.

В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, он может как инициировать разбирательство в ЕСПЧ по этому поводу, так и, в качестве крайней меры, поставить вопрос о приостановке прав России в Совете Европы.

Радио Свобода

Vakarų šalys smerkia sprendimą Aleksejui Navalnui skirti įkalinimo bausmę
Vakarų šalys smerkia sprendimą Aleksejui Navalnui skirti įkalinimo bausmę
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Vakarų šalys smerkia sprendimą Aleksejui Navalnui skirti įkalinimo bausmę
# Россия# Навальный# Совет Европы# ЕСПЧ

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