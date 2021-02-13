Новости

2021.02.13 10:59

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 510 новых случаев коронавируса, 17 человек скончалось

LRT.lt2021.02.13 10:59
Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai
Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai / N. Jankausko/LRT nuotr.

По сообщению Департамента статистики, в минувшие сутки в Литве выявлено 510 новых случаев коронавируса, скончалось 17 человек.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней составила 280,5 случая на 100 тысяч жителей.

Всего в Литве с начала пандемии болезнь COVID-19 затронула 190 241 человек.

Статистически выздоровели и в настоящее время остаются живыми 173 505 человек (декларировано 123 158 человек), статистически в данный момент больны 10 465 человек (декларировано 60 812 человек).

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Случаи:

Статистическое количество выздоровевших за последние сутки – 256

Количество новых случаев за последние сутки – 510

Общее количество всех прошлых/настоящих случаев – 190 241 (из них лабораторно подтверждено 185 412)

Общее количество смертей независимо от причины – 6 271

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Эпидемиологические исследования:

Количество случаев, которые были эпидемиологически исследованы в течение суток – 544

Количество людей, которые в течение суток были изолированы из-за рискованного контакта – 1 302

Количество изолированных прибывших в течение суток – 1 196

Общее количество людей, находящихся в самоизоляции – 20 802

Ligoninės COVID-19 skyrius
Ligoninės COVID-19 skyrius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вакцинация:

В минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5 682 человека

В минувшие сутки второй дозой вакцины привито 975 человек

Всего вакцинировано первой дозой 97 384 человек

Всего вакцинировано обеими дозами 54 341 человек

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Больничные показатели:

За сутки в больницы с COVID-19 впервые госпитализировано 99 пациентов

Количество пациентов с COVID-19, которые впервые начали получать кислородную терапию – 70

Количество пациентов с COVID-19, которых впервые начали лечить с помощью искусственной вентиляции легких – 3

Число коек, занятых больными коронавирусом – 967 (из 2 071).

Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Ligoninės COVID-19 skyrius
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai
Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai
1 / 5N. Jankausko/LRT nuotr.
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
2 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
3 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Ligoninės COVID-19 skyrius
Ligoninės COVID-19 skyrius
4 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
5 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkiai COVID-19 sergantys pacientai
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
Ligoninės COVID-19 skyrius
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
# Литва# коронавирус

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