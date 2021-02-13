За прошедшие сутки в Литве подтверждено 510 новых случаев коронавируса, 17 человек скончалось

По сообщению Департамента статистики, в минувшие сутки в Литве выявлено 510 новых случаев коронавируса, скончалось 17 человек.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней составила 280,5 случая на 100 тысяч жителей.
Всего в Литве с начала пандемии болезнь COVID-19 затронула 190 241 человек.
Статистически выздоровели и в настоящее время остаются живыми 173 505 человек (декларировано 123 158 человек), статистически в данный момент больны 10 465 человек (декларировано 60 812 человек).
Случаи:
Статистическое количество выздоровевших за последние сутки – 256
Количество новых случаев за последние сутки – 510
Общее количество всех прошлых/настоящих случаев – 190 241 (из них лабораторно подтверждено 185 412)
Общее количество смертей независимо от причины – 6 271
Эпидемиологические исследования:
Количество случаев, которые были эпидемиологически исследованы в течение суток – 544
Количество людей, которые в течение суток были изолированы из-за рискованного контакта – 1 302
Количество изолированных прибывших в течение суток – 1 196
Общее количество людей, находящихся в самоизоляции – 20 802
Вакцинация:
В минувшие сутки первой дозой вакцины привито 5 682 человека
В минувшие сутки второй дозой вакцины привито 975 человек
Всего вакцинировано первой дозой 97 384 человек
Всего вакцинировано обеими дозами 54 341 человек
Больничные показатели:
За сутки в больницы с COVID-19 впервые госпитализировано 99 пациентов
Количество пациентов с COVID-19, которые впервые начали получать кислородную терапию – 70
Количество пациентов с COVID-19, которых впервые начали лечить с помощью искусственной вентиляции легких – 3
Число коек, занятых больными коронавирусом – 967 (из 2 071).