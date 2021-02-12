Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист номинантов на премию "Оскар"

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Помимо картины Кончаловского, в шорт-лист попали фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии и Туниса, - всего 15 картин. Окончательный список номинантов будет объявлен 15 марта. Вручение "Оскаров" пройдет 25 апреля.

Кроме того, в короткий список претендентов в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" вошел фильм "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского. В нем рассказывается о жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс.

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Дорогие товарищи!" 13 ноября прошлого года. Кончаловский говорил, что это решение очень важно для него, так как его коллеги - "люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм".

Лента повествует о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел". Картина, главную роль в которой сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая, ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и была представлена на конкурсе "Кинотавр".

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