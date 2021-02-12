В Литве - 468 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 468 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 тыс. 665 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели в настоящее время 172 736 человек, в настоящее время больны 10 701 человек.

От коронавируса в Литве скончались 3038 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5879 смертей.

За минувшие сутки было проведено 6942 молекулярных теста на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,98 млн.





