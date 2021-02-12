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2021.02.12 10:41

В Литве - 468 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.02.12 10:41
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 468 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.  

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 тыс. 665 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели в настоящее время 172 736 человек, в настоящее время больны 10 701 человек.

От коронавируса в Литве скончались 3038 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5879 смертей.

За минувшие сутки было проведено 6942 молекулярных теста на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,98 млн.



Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
# Литва

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