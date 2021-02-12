Литва: официант пришел на работу и обнаружил запертую дверь - иностранный работодатель исчез

Литовец Мантас, проработавший в одном из ресторанов Вильнюса всего несколько месяцев, однажды, придя на работу, был ошарашен – дверь была заперта. Как позже выяснилось, иностранные работодатели уехали, ни о чем не отчитавшись, и почти два года не платят зарплату, с ними до сих пор невозможно связаться.

Собеседник утверждает, что он и еще несколько коллег могут вернуть деньги только в том случае, если компания объявит о банкротстве. Однако пока этого не произошло, о возвращении долга они могут только мечтать.

На работе удерживали только хорошие чаевые

Как рассказал LRT.lt Мантас (имя изменено по просьбе собеседника), два года назад, обнаружив в Интернете объявление о вакансии официанта, он позвонил по указанному номеру и на время устроился на работу.

По словам мужчины, условия работы в ресторане Izgara Grill Restaurant были неплохими, а большие чаевые клиентов мотивировали продолжать работать, хотя менеджеры задерживали выплату зарплаты.

«Когда я работал только первый месяц, они уже не хотели платить зарплату. Обещали, что завтра, послезавтра, на следующей неделе, потом то же обещали второй месяц. Я бы сразу ушел, но были хорошие чаевые, поэтому я продолжал работать», - сказал он.

Мантас рассказывает, что однажды, когда он пришел на работу, то обнаружил, что дверь заперта, а работодатель исчез.

«Шел третий месяц моей работы в ресторане. После выходных мы приехали на работу с коллегами и увидели, что дверь заперта, все разобрано. Потом мы поняли, что что-то не так. Мы позвонили директору - никто не взял трубку. Затем мы узнали, что они сложили оборудование и исчезли. Мы хотели спросить, а как насчет денег, но нам даже не к кому было обратиться, потому что владельцы исчезли, все уехали», - сказал Мантас.

Дождаться официального банкротства

После двух-трех недель неопределенности собеседник обратился в комиссию по трудовым спорам.

«Они рассчитали зарплату, которую должен мне выплачивать мой работодатель, и сказали, чтобы я дождался официального банкротства. Без этого мы не вернем деньги, но даже в случае его банкротства не факт, что вы получите всю заработанную сумму.

Обычно комиссия по трудовым спорам приглашает на обсуждение и работодателя, и работника, но их не пригласили, потому что они уехали, и все. И мои коллеги, и я пытались его найти, но поговорить было не с кем», - сказал мужчина.

LRT.lt попытался связаться с указанной компанией, но ответа не последовало.

Если долг более 3 тыс. евро - грозит банкротство

По словам представителя Sodra Малгожаты Козич, страхователи, которые, несмотря на напоминания и обращения, уклоняются от уплаты долгов по взносам государственного социального страхования, подлежат обязательному взысканию задолженности.

В таком случаем им подаются платежные поручения (задолженность от 3 евро), задолженность передается для взыскания работодателю или судебному исполнителю (если долг превышает 100 евро), применяется арест имущества (если долг превышает 300 евро) или обязательная ипотека (долг превышает 500 евро). Если долг превышает 3000 евро, инициируется банкротство.

Как сообщает rekvizitai.lt, долг указанной компании, по данным на 8 февраля, составил 2 846,5 евро.

По словам Агне Кишките-Рариване, представителя Государственной инспекции по труду, истец сначала должен обратиться к судебному исполнителю. «Судебный исполнитель исполняет решения Комиссии по трудовым спорам до тех пор, пока компания не объявила о банкротстве», - сказала она.