В штаб Навального пришла полиция: якобы там печатают порнографию

В московский штаб Алексея Навального пришла полиция, сообщил сотрудник штаба Александр Шепелев - единственный, кто в этот момент находился в помещении.

Шепелев успел передать изданию "Медиазона", что пришедшие представились сотрудниками уловного розыска, а поводом для их визита стала жалоба на то, что в штабе якобы печатают "порнографическую продукцию".

В команде Навального при этом сообщили, что возле московского штаба стоит автозак. "Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабёж", - резюмировали сторонники оппозиционного политика.

Позже полицейские объявили, что проводят "осмотр места происшествия", но что за происшествие и когда оно произошло - они не говорят. В штабе Навального сообщили, что сотрудники правоохранительных органов фотографируют всё, что находится в офисе - от агитационных материалов до посуды. Часть вещей полицейские изымают, также не говоря, в связи с чем.