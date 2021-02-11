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2021.02.11 14:23

Вильнюссец выиграл в лотерее более 13 млн евро

BNS, LRT.lt2021.02.11 14:23
Eurai
Eurai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В среду житель Вильнюса выиграл в лотерее Vikinglotto более 13 млн евро. 

Как сообщили организаторы лотереи, этот выигрыш является крупнейшим почти за 30 лет истории организации лотерей не только в Литве, но и в Латвии и Эстонии.

Удачу принес билет Vikinglotto Plius, приобретенный 10 февраля в магазине Iki на ул. Буйвидишкю в Вильнюсе. На него пришлось 13 млн 82 тыс. 472 евро, что почти в два раза больше, чем прежний рекорд в 7,6 млн евро.

Владельца билета просят связаться с организаторов лотереи - компанией Olifėja и прибыть, чтобы предъявить права на выигрыш. Для этого необходимо предъявить счастливый билет.

Первого июля многодетный отец из Эстонии выиграл в Vikinglotto 10,8 млн евро.

Eurai
Eurai
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Eurai
# Литва

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