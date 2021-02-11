FP: Сторонники Путина готовятся к его неизбежному уходу

"Стареющий Путин, похоже, осознает свою бренность и принимает меры к тому, чтобы стабильность, которую он принес в Россию, продлилась дольше него. На Западе Путина воспринимают как безжалостного автократа, единственной целью которого является обеспечение личной власти и одновременное обогащение себя и своих союзников. Более напористая позиция, которую Россия заняла во время его правления как на своей непосредственной периферии, так и на международном уровне, рассматривалась как неприкрытая агрессия с конечной целью возвращения территорий, утраченных во время распада СССР. В этих представлениях есть доля правды, но также и некоторое искажение", - пишут на страницах Foreign Policy Джефф Хоун, доктор наук факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук, специализирующийся на конституционном кризисе в России 1993 года и международном порядке после холодной войны, и Сим Тэк, аналитик Force Analysis, где он изучает проблемы стратегической разведки и следит за военными возможностями и операциями. Он специализируется на внешней политике России и на ее возможностях.

"Да, Путин использовал все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая запугивание, инквизиторское уголовное преследование и насилие, чтобы закрепить свою личную власть, и в процессе накопил огромное личное состояние. Но на государственном уровне эти действия являются средством для достижения цели, а не самой целью. До прихода к власти Путина в 1990-е годы Россия широко считалась гангстерским государством, в котором соперничающие олигархи, стирающие границы между законным бизнесом и криминальной деятельностью, выставляли государство на посмешище и использовали свои политические связи для разграбления экономики. Путин не покончил с коррупцией, но он заявил о верховенстве государства и его интересов над всем остальным, включая цели олигархов и сам закон. В путинской России очень много мздоимства, но территория санкционирована и контролируется людьми сверху, а внутренняя борьба между олигархами управляется и держится в основном вне поля зрения общественности. Вместе с бумом цен на нефть в 2000-х годах ограничение коррупции и восстановление бизнеса сделали возможным экономический бум, который изменил жизнь простых россиян после отчаяния 1990-х годов и заложил основы популярности Путина, - утверждают авторы. - Наряду с этим последовал ряд рискованных, но четко рассчитанных действий, направленных на обеспечение того, что Россия считает своими ключевыми интересами безопасности, включая доступ к Черному морю и гегемонию на Кавказе (...)".

"Путин не несет исключительной ответственности за формирование внешней и внутренней политики России или правительственных структур, которые ее проводят. Он возглавляет коллективную группу заинтересованных сторон, включая лидеров бизнеса, силовиков (...) из вооруженных сил и служб безопасности, а также региональных магнатов. Путин и его сеть напрямую извлекают выгоду из своего положения во власти, но более широкая сеть заинтересованных сторон также хочет оставаться у власти и сохранить доступ к государственным ресурсам независимо от того, находится ли Путин у власти или нет", - отмечается в статье.

"Таким образом, российское руководство (...) стремится установить долгосрочную политическую стабильность, которая не позволит будущим лидерам нарушить созданный ими баланс. С собственной патриотической точки зрения Путина, это избавит Россию от еще одного слабого лидера, такого как бывший президент Борис Ельцин, который позволил бы ослабить государство изнутри. Основным механизмом обеспечения этой преемственности является недавняя серия конституционных изменений (...)", - утверждают Хоун и Тэк, причисляя к ним право назначения Думой "(...) ряда членов кабинета министров, занимающихся внутренней политикой и экономической политикой, в то время как президент получает более четкие полномочия по назначению той части кабинета, которая занимается внешней политикой и безопасностью", а также возрастающую роль так называемых советов, включая Совет безопасности и Совет Федерации.

"Правильное проведение тих изменений приведет на бумаге Россию к такой форме лидерства, которая опирается на консенсус между ключевыми заинтересованными сторонами, а не на одну индивидуальную политику управления. Однако для того, чтобы проделать это эффективно, необходимо не только изменить закон, но и изменить политическую культуру, а значит, нужен определенный фундамент стабильности, а не система, построенная на связях и харизме одного человека. Это означало противоречащее здравому смыслу продление срока пребывания Путина у власти, чтобы облегчить переход и реформы к постпутинской эпохе", - считают историки.

(...) "Учитывая историю России и реалии динамики ее внутренней власти, также вполне возможно, что уход Путина со сцены, будь то истинный выход на пенсию или смерть, вызовет острую конкуренцию внутри российских элит (...) - такой конфликт рискует разделить российские правительственные органы и привести к тупику, а не к консенсусу".

(...) "С учетом сложности этой политической трансформации, недостаточное понимание структур российского руководства западными администрациями представляет серьезную проблему. Западу необходимо начать думать о том, как будет выглядеть Россия без Путина, анализируя новую систему и отслеживая возможности для развития и поддержки людей в этих властных структурах, которые могут направить Россию по курсу, более благоприятному интересам США", - говорится в статье и предлагается "быть предельно расчетливыми в использовании адресных санкций против членов российского правительства": (...) существует риск отчуждения будущего поколения лидеров, которые чувствуют себя отрезанными от Запада и чуждыми ему".

"США должны помнить о том, что будущие сдвиги в том, как управляется Россия и кто ее возглавляет, произойдут лучшем случае через два десятилетия, и работать над не только над тем, чтобы иметь дело с Москвой сегодняшней, но и с лидерами будущего", - заключают Хоун и Тэк.



Inopressa