В январе в Литве умерло на полторы тысячи больше человек, чем год назад

В январе в Литве умерло около 5 тыс. человек - на полторы тысячи или на 41% больше, чем за тот же период прошлого года, показали демографические показатели Департамента статистики.

Согласно этим показателям, в январе в Литве умер 4 981 человек, а в январе 2020 года - 3 530 человек. По сравнению с январем прошлого года снизилось и количество рожденных: в этом году их было 1 678, в прошлом январе - 1 923.

По сравнению с январем прошлого года снизилось количество как иммигрантов, так и эмигрантов: прибыло 2 805 человек, 1 613 из которых – граждане Литвы, а уехало – 2 522 человек, из которых большинство, 1 321, также были гражданами Литвы.

Прибыло на 283 человека больше, чем уехало: в предыдущие месяцы этот показатель был значительно выше и доходил до тысячи. В январе прошлого года иммигрантов было 3 813, а эмигрантов - 2 848.

В целом в Литве количество жителей за месяц снизилось более чем на 3 тысячи: в начале января было 2 795 175, а в начале февраля – 2 792 155.